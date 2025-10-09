क्या आपके खाते में आई PM किसान की 21वीं किस्त? इन राज्यों को अब भी इंतजार, यहां जानें अपडेट

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत 21वीं किस्त की शुरुआत हो गई है. अब तक 4 राज्यों के किसानों के लिए 21वीं किस्त जारी की जा चुकी है. मंगलवार (7 अक्टूबर) को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए ₹171 करोड़ की राशि जारी की. इससे लगभग 8.55 लाख किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की राशि सीधे भेजी गई है, जिसमें 85,418 महिला किसान भी शामिल हैं. इससे पहले भी कुछ अन्य राज्यों में भी 21वीं किस्त जारी की जा चुकी है.

26 सितंबर को पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए 21वीं किस्त जारी की गई थी, जो हाल ही में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याओं से प्रभावित हुए हैं. इसमें लाखों किसानों को 540 करोड़ रुपये से अधिक राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है. अब अन्य राज्यों के किसानों को राहत का इंतजार है.

अन्य राज्यों में कब मिलेगी 21वीं किस्त?

माना जा रहा है कि दिवाली 2025 से पहले देशभर के किसानों को 21वीं किस्त का भुगतान किया जाएगा. हालांकि, यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी और किसानों की पात्रता, e-KYC और आधार-बैंक लिंकिंग की स्थिति पर निर्भर करेगी. इसलिए, कुछ किसानों को पहले और कुछ को बाद में राशि प्राप्त हो सकती है. बशर्ते वे सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर लें.

किसान भाई-बहनें अपनी पात्रता और स्थिति की जांच करें ताकि उन्हें समय पर सहायता मिल सके. अगर आप योजना से जुड़े हैं और 21वीं किस्त का लाभ चाहते हैं, तो e-KYC करना जरूरी है. इसे आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं.

Advertisement

स्टेप 1: वेबसाइट पर जाएं

अपने फोन या कंप्यूटर से pmkisan.gov.in खोलें.

यहाँ e-KYC का विकल्प ढूंढें और क्लिक करें.

स्टेप 2: आधार नंबर डालें

अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें.

फिर सर्च पर क्लिक करें.

स्टेप 3: OTP से सत्यापन

अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालें.

Get OTP पर क्लिक करें और मोबाइल पर आया OTP दर्ज करें.

स्टेप 4: सफल e-KYC की पुष्टि

OTP डालते ही आपका e-KYC पूरा हो जाएगा.

इसके बाद आपको SMS या ई-मेल के माध्यम से सफलता की जानकारी मिल जाएगी.

स्टेप 5: जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखें

अपना बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए.

आवेदन या e-KYC करते समय अपने पता प्रमाण, बैंक पासबुक और आधार कार्ड तैयार रखें.

दस्तावेज़ों में सही जानकारी भरें ताकि राशि सही समय पर आपके खाते में आए.

---- समाप्त ----