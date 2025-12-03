scorecardresearch
 
French Bean: बेस्ट क्वालिटी के बीज से घर में उगाएं फ्रेंच बीन, मिलेगी शानदार ग्रोथ, जानें प्रोसेस

घर में फ्रेंच बीन उगाना न सिर्फ आसान है बल्कि सेहत और स्वाद दोनों के लिए भी फायदेमंद है. आप इसे गमले या छोटे कंटेनर में भी उगा सकते हैं. फ्रेंच बीन उगाने के लिए घर बैठे उच्च गुणवत्ता वाले बीज ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बेस्ट बीज आपको कहां मिलेंगे.

एनएससी स्टोर से ऑनलाइन बेस्ट बीज मंगाकर फ्रेंच बीन उगा सकते हैं. (Photo: Pixabay)
घर पर उगाई गई सब्जियां ताजी और स्वादिष्ट मानी जाती हैं. अगर आपको घर पर ताजी सब्जियां उगाने का शौक है या आप इसकी शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं, तो आपके लिए फ्रेंच बीन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इसे गमले या छोटे कंटेनर में आसानी से उगाया जा सकता है. फ्रेंच बीन पोषण से भरपूर मानी जाती है जो स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे दे सकती है. आप फ्रेंच बीन उगाकर अपने खान-पान को भी अधिक पौष्टिक और सुरक्षित बना सकते हैं.

ऐसे उगाएं घर पर बीन
फ्रेंच बीन को घर पर उगाने के लिए आपको लगभग 10 से 12 इंच गहरे गमले या गड्डे की आवश्यकता होगी. बीजों को बोते समय ध्यान रखें कि उन्हें करीब 2 इंच गहराई में और लगभग 2 इंच की दूरी पर बोएं. इसके बाद मिट्टी को हल्का-सा नम कर देना चाहिए. नियमित सिंचाई, पर्याप्त धूप और समय-समय पर देखभाल से पौधे की ग्रोथ बेहतर होती है और आपको ताजी, पौष्टिक फ्रेंच बीन की अच्छी पैदावार मिल सकती है.

यहां से मंगाएं उत्तम बीज
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने फ्रेंच बीन के बीजों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. एनएससी ने बताया कि आप बगीचे में ताजी और हेल्दी ‘कॉन्टेंडर’ किस्म के बेहतरीन बीजों के साथ फ्रेंच बीन्स उगा सकते हैं. एनएससी के ऑनलाइन स्टोर से 100 ग्राम बीज को आप केवल ₹66 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं.

ऑर्डर से पहले ध्यान दें 
माय स्टोर पर ये बीज French Bean – Contender के नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के मुताबिक यह फ्रेंच बीन के बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. आप इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं.

 

