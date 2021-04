तिरंगे के रंग में रंगे बुर्ज खलीफा से उठी आवाज- भारत हिम्मत बनाए रखो

कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे भारत के साथ अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में भारत की हिमायत में UAE ने सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) को 'तिरंगे' के रंगों से प्रज्ज्वलित किया.

दरअसल, भारत में कोरोना से हालात बेहद चिंताजनक हैं. ऐसे में सऊदी अरब, यूके, अमेरिका समेत कई देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. इस बीच UAE ने भारत के प्रति अपना समर्थन और प्यार जताने के लिए बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) को तिरंगे के रंग में रंग दिया. इस सबसे ऊंची इमारत से #StayStrongIndia का मैसेज दिया गया.

रविवार देर रात UAE में भारतीय दूतावास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि 'भारत कोरोना के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ रहा है, ऐसे में उसका दोस्त UAE अपनी शुभकामनाएं भेजता है कि सबकुछ जल्द ठीक हो'.

#WATCH | United Arab Emirates: Burj Khalifa lights up with tricolour, to show support to India, amid the prevailing COVID19 situation in the country



(Video source: Embassy of India, Abu Dhabi, UAE) pic.twitter.com/Btk2eLhAzy