गए थे ग्रीन कार्ड बनवाने और हो गए गिरफ्तार... US में वीजा ओवरस्टे करने वालों पर कड़ा एक्शन

अमेरिका के USCIS दफ्तरों में ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान लोगों को हिरासत में लेने के मामले सामने आए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैन डिएगो में अमेरिकी नागरिकों के जीवनसाथियों को भी इंटरव्यू के समय गिरफ्तार किया गया है. एक इमिग्रेशन वकील ने दावा किया कि उनका क्लाइंट ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन उसे हथकड़ी लगाकर हिरासत में ले लिया गया.
वीजा ओवरस्टे करने वालों की गिरफ्तारी
इमिग्रेशन वकील समन नासेरी ने कहा कि फेडरल एजेंसियों ने अब इंटरव्यू के दौरान वीजा अवधि से ज्यादा समय तक रुके लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है. कुछ दंपतियों और उनके वकीलों ने The New York Times को बताया कि उन्होंने स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड पाने के लिए जरूरी सभी कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन किया था. नासेरी ने CBS8 से कहा, 'ICE और USCIS ने ऐसा सिस्टम लागू कर दिया है जिसमें इंटरव्यू के दौरान अगर कोई व्यक्ति वीजा अवधि से ज्यादा समय तक रुका हुआ पाया गया, तो ICE वहीं गिरफ्तार कर लेती है.'
उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते ही उनके पांच क्लाइंट्स को ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान हिरासत में लिया गया. उन्होंने कहा कि उनके किसी भी क्लाइंट का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न ही कभी किसी मामले में गिरफ्तारी हुई है. सभी लोग कानूनी तरीके से अमेरिका आए थे, लेकिन वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी रुके रहे थे. ये सभी अमेरिकी नागरिकों से शादीशुदा थे और सामान्य प्रक्रिया के तहत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे थे.
'इंटरव्यू में जरूर जाएं लेकिन सतर्क रहें'
एक अन्य वकील हबीब हसबिनी ने भी ऐसे ही मामलों की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को पहला मामला सामने आया. इसके बाद चार और लोगों को हिरासत में लिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उसी USCIS ऑफिस से गिरफ्तार हुए लोगों के कई फोन आ रहे हैं. हसबिनी के मुताबिक फिलहाल ये गिरफ्तारियां केवल सैन डिएगो के USCIS ऑफिस तक ही सीमित लग रही हैं. उन्होंने सलाह दी कि जिन लोगों का ग्रीन कार्ड इंटरव्यू शेड्यूल है, वे इंटरव्यू में जरूर जाएं, लेकिन साथ ही संभावित हिरासत को लेकर सतर्क और मानसिक रूप से तैयार भी रहना चाहिए.
उन्होंने कहा कि हिरासत की स्थिति में परिवार और काम से जुड़ी पहले से व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंटरव्यू में नहीं जाता है तो उसका मामला छोड़ा हुआ मानकर खारिज भी किया जा सकता है. इसके अलावा, चूंकि ये लोग कानूनी स्टेटस से बाहर हैं, इसलिए उन्हें कहीं भी ICE द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है. यह जानकारी CBS8 की रिपोर्ट में दी गई है.
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने जारी किया अरेस्ट वारंट
इमिग्रेशन वकील टेसा कैबरेरा ने ABC10 को बताया कि उनके एक मैक्सिकन क्लाइंट, जो साल 2002 से अमेरिका में रह रहा था, को ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. उस व्यक्ति की अमेरिकी नागरिक बेटी ने उसके लिए स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड का आवेदन किया था. कैबरेरा ने बताया, 'अधिकारी ने कहा कि वह अभी आया और बाहर चला गया. फिर दो ICE अधिकारी अंदर आए, नाम पूछा और तुरंत हथकड़ी लगा दी.'
उस व्यक्ति को पहले फेडरल बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाया गया, फिर उसे Otay Mesa Detention Center में बंद कर दिया गया. वकील ने बताया कि ICE ने उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से जारी 'गिरफ्तारी वारंट' दिया है. इसमें कहा गया है कि इमिग्रेशन अधिकारी के बयानों और सबूतों के आधार पर यह माना गया कि व्यक्ति के पास कानूनी इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है या वह अमेरिका से निकाले जाने योग्य है.
ICE ने किया गिरफ्तारी का बचाव
ICE के एक प्रवक्ता ने CBS8 से कहा, 'हम राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इमिग्रेशन कानून लागू करते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'जो लोग अमेरिका में अवैध रूप से मौजूद हैं, चाहे वे USCIS जैसे फेडरल दफ्तरों में ही क्यों न हों, उन्हें गिरफ्तारी, हिरासत और देश से बाहर भेजे जाने की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.'