'बेफिक्र रहें, ऐसे अपराधियों के लिए नरमी का समय खत्म हो चुका है...', नागमल्लैया के कत्ल पर ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया

अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल के शख्स चंद्रमौली नाग मल्लैया की नृशंस हत्या पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली प्रतिक्रिया दी है. ट्रंप ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को तो अमेरिका में रहना ही नहीं चाहिए था. उन्होंने कहा कि इस शख्स को कानून के तहत जितनी अधिकतम सजा मुमकिन होगी, दी जाएगी.

ट्रंप ने इस सिहरा देने वाले हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, "मुझे डलास के टेक्सास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति चंद्रमौली नाग मल्लैया की हत्या की भयावह खबर की जानकारी है जिनकी उनकी पत्नी और बेटे के सामने क्यूबा से आए एक अवैध विदेशी ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिसे हमारे देश में कभी होना ही नहीं चाहिए था."

राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा के रहने वाले इस अपराधी योर्दानिस कोबोस-मार्टिनेज को अमेरिका में जगह मिलने के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की लचर इमिग्रेंट पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, "इस व्यक्ति को पहले भी बाल यौन शोषण, कार चोरी और झूठे कारावास जैसे जघन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नकारे बाइडेन की नीतियों की वजह से उसे फिर से रिहा कर दिया गया, क्योंकि क्यूबा ऐसे दुष्ट व्यक्ति को अपने देश में नहीं चाहता था."

10 सितंबर 2025 को टेक्सास के डलास में डाउनटाउन सूट्स मोटल में एक भयानक हत्याकांड हुआ था. इस दौरान 50 साल के भारतीय मूल के मैनेजर चंद्र मौली 'बॉब' नाग मल्लैया की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. नागा मल्लैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और अमेरिका में मोटल व्यवसाय से जुड़े थे. घटना सुबह के समय हुई, जब क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उनके क्यूबा मूल के सहकर्मी योर्दानिस कोबोस-मार्टिनेज ने टूटी वॉशिंग मशीन को लेकर हुए झगड़े में उनपर धारदार हथियार से कई वार किए. इसके बाद उनका सिर काट दिया और उसे डस्टबिन में फेंक दिया.

जब ये वहशी इस अपराध को अंजाम दे रहा था उस दौरान नागा मल्लैया का परिवार वहीं मौजूद था.

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस अपराधी को कठोर सजा दिलाने की गारंटी देते हुए कहा, "निश्चिंत रहें, इन अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी बरतने का समय मेरे शासन में समाप्त हो चुका है! गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, सीमा सुरक्षा अधिकारी टॉम होमन और मेरे प्रशासन के कई अन्य लोग, अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने में अद्भुत काम कर रहे हैं. इस अपराधी को जिसे हमने हिरासत में लिया है, कानून की पूरी हद तक मुकदमा चलाया जाएगा. उस पर फर्स्ट डिग्री की हत्या का आरोप लगाया जाएगा!"

अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने पुष्टि की है कि कोबोस-मार्टिनेज ऐसा अपराधी था, जिसका डिपोर्टेशन अंतिम फेज में था. लेकिन क्यूबा ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद इमिग्रेट्ंस नियमों के अनुसार होमलैंड सिक्योरिटी के सामने कानूनी मुश्किलें पैदा हो गईं. इस बीच इस अपराधी ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया.

