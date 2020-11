अमेरिका में वोटों की गिनती पर बवाल, ट्रंप बोले- जहां जीत रहे थे, पीछे कैसे हो गए

अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने वोटों की गिनती पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने गड़बड़ी की आशंका जताई है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कल जहां हम जीत रहे थे, वहां अचानक पीछे कैसे हो गए.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि बीती रात मैं ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी नियंत्रित राज्यों में आगे चल रहा था. फिर एक-एक करके वो जादुई रूप से गायब होने शुरू हो गए. अचानक खराब बैलट की गिनती कैसे की गई. काफी अजीब है. मतदान सर्वेक्षक ऐतिहासिक रूप से गलत निकले. बता दें कि अमेरिका में आज दोबारा वोटों की गिनती शुरू हुई है. मतगणना शुरू होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये ट्वीट किया.

डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद एक और ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि वै कैसे मेल बैलेट को गिनते हैं, ये अपने प्रतिशत और विध्वंसक क्षमता में काफी भायनक हैं.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!