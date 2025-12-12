scorecardresearch
 
क्या शुरू हो गया वेनेजुएला वॉर? ट्रंप ने किया ऐलान और प्यूर्टो रिको में दिखने लगे अमेरिकी विमान, भड़के मादुरो

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. ट्रंप ने एक दिन पहले चेतावनी दी ​थी कि वेनेजुएला से जमीनी रास्तों से आने वाली ड्रग्स की खेप को रोकने के लिए अमेरिका जल्द ही लैंड स्ट्राइक शुरू करेगा. इसके बाद पुर्टो रिको में अमेरिकी सैन्य विमानों की गतिविधियां बढ़ गई हैं.

डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला को जमीनी हमले की चेतावनी के बाद प्यूर्टो रिको में दिखे अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर. (File Photo: AP)
अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव ने कैरेबियन क्षेत्र में सैन्य हलचल तेज कर दी है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (11 दिसंबर) को व्हाइट हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत में फिर दोहराया कि वेनेजुएला से जमीनी रास्तों से उनके देश में आने वाली मादक पदार्थों की खेप को रोकने के लिए जल्द ही जमीनी हमले (लैंड स्ट्राइक्स) शुरू किए जाएंगे. ट्रंप हाल के हफ्तों में कई बार वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं.

डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला से अमेरिका में होने वाली ड्रग तस्करी में लगातार वृद्धि हो रही है और इसे रोकना उनके देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हो गया है. ट्रंप के जमीनी हमले शुरू करने की चेतावनी के बाद कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां भी अचानक बढ़ गई हैं. प्यूर्टो रिको के पोंसे एयरफील्ड पर गुरुवार को यू.एस. कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और मरीन कॉर्प्स के टिल्ट-रोटर ओस्प्रे विमान टेक ऑफ और लैंड करते देखे गए. ये गतिविधियां ऐसे समय में हो रही हैं जब वेनेजुएला पर अमेरिका पहले से ही कड़ा दबाव बनाए हुए है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप ने उतारे फाइटर जेट, गर्दन पर लटकी जंग की तलवार... लेकिन समर्थकों संग झूमते दिखे वेनेजुएला के मादुरो- VIDEO

अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने हाल ही में कैरेबियन क्षेत्र में कुछ नौकाओं पर हवाई हमले किए थे. ट्रंप ने दावा किया था कि ये नौकाएं वेनेजुएला के ड्रग्स कार्टेल का हिस्सा थीं और अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थीं. साथ ही अमेरिका ने वेनेजुएला के 'कार्टेल डे लॉस सोलेस' को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था. उसका आरोप है कि 'कार्टेल डे लॉस सोलेस' वेनेजुएला के सुरक्षा बलों और राजनीतिक तंत्र के भीतर काम करने वाला एक बड़ा ड्रग-तस्करी नेटवर्क है, जिसे रोकने के लिए मजबूत कदम आवश्यक हैं. हालांकि, इन अमेरिकी कार्रवाइयों को लेकर वेनेजुएला लगातार विरोध दर्ज करा रहा है.

इसी क्रम में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने हाल ही में अमेरिका द्वारा एक वेनेजुएलन तेल टैंकर को जब्त किए जाने की कड़ी निंदा की है. मादुरो ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती करार दिया और कहा कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि तेल टैंकर की जब्ती वेनेजुएला की संपत्ति पर गैरकानूनी कब्जा है और इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को और अस्थिर बनाना है. कैरेबियन सागर में बढ़ती अमेरिकी सैन्य तैनाती और वेनेजुएला की तीखी प्रतिक्रिया ने क्षेत्र में तनाव को नए स्तर पर पहुंचा दिया है. आने वाले समय में यह टकराव और गंभीर रूप ले सकता है.

सैन्य तैनाती इंटेलिजेंस-ड्रिवन ऑपरेशन का हिस्सा: US

अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण ड्रग तस्करी नेटवर्क अधिक सक्रिय हो गया है. अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने पुष्टि की है कि कैरेबियन क्षेत्र में सैन्य तैनाती इंटेलिजेंस-ड्रिवन ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ड्रग रूट्स की निगरानी बढ़ाना है. ओस्प्रे और कोस्ट गार्ड यूनिट्स को क्विक रिस्पॉन्स मिशन के लिए तैयार रखा गया है. वेनेजुएला ने अमेरिका पर शत्रुतापूर्ण हस्तक्षेप और सैन्य उकसावे का आरोप लगाया है और कैरेबियन क्षेत्र में उसकी सैन्य तैनाती के खिलाफ  संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने पर विचार कर रहा है.

यह भी पढ़ें: क्या हमले की है तैयारी? वेनेजुएला के पास एक्टिव हुआ अमेरिका का फाइटर जेट AV-8B Harrier II, जानिए कितना खतरनाक है ये

वेनेजुएला की सेना ने सक्रिय किए कोस्टल रडार सिस्टम

वेनेजुएला की सेना ने कैरेबियन कोस्ट पर निगरानी बढ़ा दी है और कोस्टल रडार सिस्टम सक्रिय कर दिए हैं. अमेरिका अगर लैंड-स्ट्राइक शुरू करता है, तो यह इस क्षेत्र में एक बड़े भू-राजनीतिक संकट की शुरुआत होगी. लैटिन अमेरिकी देशों- क्यूबा, बोलिविया और निकारागुआ ने निकोलस मादुरो को समर्थन देते हुए कहा है कि अमेरिकी कार्रवाई क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है. वहीं अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि मादुरो शासन पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाना जरूरी है ताकि वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल किया जा सके.

