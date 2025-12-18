scorecardresearch
 
अमेरिका ने टाल दिए H1B और H4 वीजा इंटरव्यू, भारतीयों की बढ़ी मुश्किलें

अमेरिका के H-1B और H-4 वीजा इंटरव्यू में भारी देरी के कारण सैकड़ों भारतीय मुश्किल में फंस गए हैं. फरवरी और मार्च 2026 के लिए निर्धारित इंटरव्यू अब अक्टूबर 2026 तक टाल दिए गए हैं. अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का कहना है कि सोशल मीडिया स्क्रीनिंग बढ़ाने के कारण अपॉइंटमेंट शिफ्ट किए गए हैं.

ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियमों को सख्त कर दिया है (File Photo: Reuters)
अमेरिका के H-1B और H-4 वीजा इंटरव्यू का इंतजार कर रहे सैकड़ों भारतीय असमंजस में पड़ गए हैं. पहले उनके इंटरव्यू फरवरी और मार्च 2026 के लिए रीशेड्यूल किए गए थे, लेकिन अब कई मामलों में अपॉइंटमेंट अक्टूबर 2026 तक टाल दिए गए हैं. 

'Deccan Chronicle' के अनुसार, कुछ आवेदकों को अगले साल अक्टूबर तक की तारीखें दे दी गई हैं. वहीं, अमेरिका स्थित मीडिया आउटलेट 'The American Bazaar' ने बताया कि इमिग्रेशन वकीलों के सामने ऐसे भी मामले आए हैं जहां जनवरी 2026 के मध्य तक तय इंटरव्यू सीधे अक्टूबर 2026 तक खिसका दिए गए.

जिन भारतीयों के स्लॉट बदले गए हैं, उनमें से कई अब जनवरी और फरवरी 2026 में इंटरव्यू रखने वाले आवेदकों से अपनी बुकिंग रद्द करने की अपील कर रहे हैं, ताकि रीशेड्यूल किए गए मामलों को पहले की तारीखें मिल सकें.

हाल के हफ्तों में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों ने कई आवेदकों को बताया कि दिसंबर और जनवरी के लिए तय इंटरव्यू को फरवरी या यहां तक कि मार्च तक के लिए टाल दिया गया है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह देरी इसलिए हो रही है क्योंकि वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है.

वीजा इंटरव्यू टलने से खतरे में कई लोगों की नौकरियां

इस बीच, कई प्रोफेशनल्स बार-बार रद्द हो रहे इंटरव्यू के चलते फंसे हुए हैं और उनकी नौकरियां भी खतरे में पड़ गई हैं.

इमिग्रेशन वकीलों ने बताया कि दिसंबर के मध्य से बड़े पैमाने पर अपॉइंटमेंट रद्द होने और अचानक रीशेड्यूलिंग की घटनाएं तेज हो गई हैं. जिन इंटरव्यू को 2026 की शुरुआत के लिए तय किया गया था, उन्हें अब साल के आखिरी तिमाही तक टाला जा रहा है.

हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा, 'अमेरिकी विदेश मंत्रालय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर अपॉइंटमेंट शिफ्ट करता रहता है. किसी भी बदलाव की जानकारी प्रभावित वीजा आवेदकों को सीधे दी जाएगी.'

Somireddy Law Group PLLC की एसोसिएट अटॉर्नी संगीता मुगुंथन ने कहा, 'फिलहाल कानूनी विकल्प सीमित हैं. प्रभावित आवेदकों के लिए बेहतर होगा कि अगर संभव हो तो वो अपने इम्प्लोयर्स से रिमोट वर्क या लीव देने की गुजारिश करें. अपॉइंटमेंट रद्द होने के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई करना कठिन है. मैं आवेदकों को सलाह दूंगी कि वो हर चीज को डॉक्यूमेंट करें, ताकि आगे चलकर नौकरी या वीजा से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सके.'

कई लोगों के लिए दिक्कतें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही टिकट बुक कर ली थी, छुट्टियां तय कर ली थीं या वीजा स्टैम्पिंग के लिए भारत आ चुके थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनके इंटरव्यू अपॉइंटमेंट ही रद्द हो चुके हैं. 

