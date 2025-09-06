scorecardresearch
 

Feedback

'ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी...', यूरोप ने गूगल पर लगाया जुर्माना तो भड़के डोनाल्ड ट्रंप

यूरोप द्वारा अमेरिकी तकनीकी कंपनियों जैसे गूगल पर भारी जुर्माने पर डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे भेदभावपूर्ण बताया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यूरोप ने कार्रवाई जारी रखी तो अमेरिकी सरकार 'धारा 301' के तहत कड़े कदम उठाएगी, जिससे अमेरिका की आर्थिक स्थिति मजबूत हो.

Advertisement
X
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले- अमेरिकी कंपनियों पर यूरोप के जुर्माने नहीं सहेंगे (Photo: AP)
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले- अमेरिकी कंपनियों पर यूरोप के जुर्माने नहीं सहेंगे (Photo: AP)

Donald Trump speaks on EU fine on Google-Apple: 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' इस राजनीतिक नारे को डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 2016 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के दौरान दिया गया था. इसके बाद जब उन्होंने दूसरी बार 2024 का राष्ट्रपति का चुनाव जीतो तो इस नारे को हकीकत बनाने में जुट गए. इसी क्रम में दुनिया भर के मुल्कों पर टैरिफ की झड़ी लगा दी. दूसरे कार्यकाल के पहले कुछ महीनों में राष्ट्रपति अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने में जुटे हैं. साथ ही अमेरिकी कंपनियों पर लगाए जाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं, ताकि आर्थिक स्थिती को और मजबूत किया जा सके.

इस बीच यूरोप की ओर से टेक कंपनी गूगल पर 2.9 बिलियन डॉलर (करीब 29 हज़ार करोड़) जुर्माना लगाए जाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं. उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी कंपनियों पर यूरोप के जुर्माने नहीं सहेंगे.

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा?

सम्बंधित ख़बरें

भारत को लेकर बदले ट्रंप के सुर (Photo: White House)
'मोदी और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे...', भारत को चीन के हाथों खो देने वाले बयान के बाद बदले ट्रंप के सुर 
ट्रंप ने हमास की मांग को बताया नामुमकिन
'हमास के साथ बातचीत कर रहा अमेरिका, बंधकों की रिहाई पर चल रही बात', बोले डोनाल्ड ट्रंप 
war.gov पर रीडायरेक्ट होगी पेंटागन की वेबसाइट
US: 'डिपार्टमेंट ऑफ वॉर' नाम से जाना जाएगा 'रक्षा विभाग', ट्रंप ने नाम बदलने के आदेश पर किया साइन 
trump statement
ट्रंप को अब हुई परेशानी! मोदी-पुतिन को लेकर कही ऐसी बात 
भारत और अमेरिकी रिश्ते पर बोले व्हाइट हाउस के सलाहकार केविन हैसेट
'रूस को मिल रहे फंड की वजह से भारत से नाराज हैं ट्रंप..', बोले US प्रेसिडेंट के सहयोगी केविन हैसेट 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, 'गूगल पर यूरोप की ओर से 3.5 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है. यह अमेरिकी कंपनियों और निवेश के ख़िलाफ़ भेदभावपूर्ण कार्रवाई है. यूरोप पहले भी गूगल और अन्य अमेरिकी टेक कंपनियों पर भारी भरकम जुर्माना लगाते आया है, ये अमेरिकी टैक्सपेयर के साथ नाइंसाफी है.'

ट्रंप ने ऐप्पल का उदाहरण देते हुए कहा कि कंपनी पर 17 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था, जो उनके मुताबिक गलत था और उसे वापस मिलना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी कार्रवाई बंद नहीं हुई तो उनकी सरकार 'धारा 301' के तहत कार्यवाही शुरू करेगी, ताकि इन "अनुचित जुर्माने" को रद्द किया जा सके. 

Advertisement

गूगल पर क्यों यूरोप ने लगाया जुर्माना?

गूगल पर समय-समय पर यूरोप जुर्माना लगाता आया है. इस बार जुर्माने की राशि 3.5 बिलियन डॉलर है, जो कि डिजिटल विज्ञापन तकनीक के ग़लत तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर लगाया गया है. यूरोप का आरोप है कि गूगल अपने सेवाओं को प्राथमिकता देता है, कॉम्पिटिटर और ऑनलाइन पब्लिशर्स के खिलाफ बाजार में अनुचित शक्ति का उपयोग करता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शेड्यूल
    Advertisement