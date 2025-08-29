अमेरिकी पुलिस ने सड़क पर हथियार लहरा रहे सिख को मारी गोली, हॉस्पिटल में मौत

लॉस एंजेलिस में एक सिख शख्स को पुलिस ने उस वक्त गोली मार दी, जब वह सड़क के बीचों-बीच प्राचीन मार्शल आर्ट, गतका का प्रदर्शन कर रहा था. गतका सिख धर्म की एक पारंपरिक युद्धक कला है. पिछले महीने जुलाई में हुई इस घटना का फुटेज लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग (एलएपीडी) ने हाल ही में जारी किया है.

पुलिस ने दावा किया है कि 35 वर्षीय गुरप्रीत सिंह, लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन में क्रिप्टो डॉट कॉम (Crypto.com) एरिना के पास एक खंजर लिए हुए था. जब उसने पुलिस की बात मानने से इनकार कर दिया और पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, तो उसे गोली मार दी गई.

हालांकि, पुलिस जिस हथियार (खंजर) का दावा कर रही है, वह देखने में 'खंडा' जैसा नजर आ रहा था. खंडा एक दोधारी सीधी तलवार जैसा हथियार होता है, जो गतका करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है.

पारंपरिक युद्ध कला गतका पंजाब से जुड़ा हुआ है. इसमें तलवार, भाले, ढाल और लाठियों सहित तमाम हथियारों का प्रयोग किया जाता है. यह आमतौर पर सिख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान किया जाता है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 13 जुलाई की सुबह हुई. पुलिस को जानकारी मिली कि एक शख्स ओलंपिक बुलेवार्ड के पास एक व्यस्त चौराहे पर राहगीरों पर दो फुट लंबा ब्लेड लहरा रहा है.

Advertisement

LAPD द्वारा जारी बॉडीकैम फुटेज में सिर्फ़ बनियान, शॉर्ट्स और नीली पगड़ी पहने एक सिख व्यक्ति सड़क के बीचों-बीच तलवार लहराता हुआ दिखाई दे रहा है.

घटना वाली जगह पर पहुंचने के बाद, पुलिस अधिकारियों ने उस शख्स को बार-बार तलवार नीचे गिराने का निर्देश दिया. हालांकि, उसने इनकार कर दिया और यहां तक कि तलवार से अपनी जीभ भी काट ली, जैसा कि ABC7 की एक रिपोर्ट में बताया गया है.

यह भी पढ़ें: लॉस एंजेलिस में टला बड़ा विमान हादसा, आग लगने के बाद कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

पुलिस ने बताया, "अधिकारियों ने गुरप्रीत सिंह को कई बार हथियार डाल देने के आदेश दिए."

जैसे ही पुलिस उसकी तरफ बढ़ी, उसने एक बोतल फेंकी और अपनी कार में बैठकर भागने की कोशिश किया. रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस के पीछे होने के कारण, वह बेतरतीब ढंग से गाड़ी चलाता रहा और रास्ते में कई गाड़ियों को टक्कर मारता रहा, लेकिन फिर रुक गया. इस दौरान वह अपनी कार की खिड़की से तलवार लहराता रहा.

पुलिस ने दावा किया है कि जब वह शख्स तलवार लेकर उन पर टूट पड़ा, तो उन्होंने गोलियां चला दीं. गुरप्रीत सिंह को तुरंत पास के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई.

---- समाप्त ----