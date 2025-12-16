रूस-यूक्रेन शांति समझौता 'पहले से कहीं ज्यादा करीब', डोनाल्ड ट्रंप का दावा... बोले- यूरोपीय नेताओं से मिल रहा जबरदस्त समर्थन 

बर्लिन में यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच जारी वार्ताओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि चार साल से ज्यादा वक्त से रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने वाला शांति समझौता लागू होने के अब तक सबसे करीब पहुंच गया है.

व्हाइट हाउस में बोलते हुए, ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और नीदरलैंड समेत यूरोपीय नेताओं से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जो संघर्ष का अंत देखना चाहते हैं.

'हम शांति समझौते के करीब'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि हम इसे पूरा करके रहेंगे. मुझे लगता है कि अब हम लक्ष्य के काफी करीब हैं और वे भी आपको बताएंगे कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ कई बातचीत के बाद वे भी अब लक्ष्य के काफी करीब हैं और मुझे लगता है कि हम अब पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं... हम बहुत सी जानें बचाना चाहते हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'हम इसके (समझौते) करीब पहुंच रहे हैं. हमें यूरोपीय नेताओं से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है जो इसे (युद्ध) समाप्त करना चाहते हैं.'

रूस चाहता है समझौता: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने संभावित समझौते के समय और शर्तों पर रूस और यूक्रेन को एकमत करने की चुनौती का भी जिक्र किया और कहा, 'इस वक्त रूस समझौता करना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि वे इसे खत्म करना चाहेंगे और यूक्रेन भी इसे खत्म करना चाहेगा और फिर अचानक मना कर देगा. हमें दोनों पक्षों को एकमत करना होगा.'

ट्रंप की ये टिप्पणियां यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए बर्लिन में अमेरिकी, यूरोपीय और नाटो नेताओं और ज़ेलेंस्की के बीच घंटों चली राजनयिक चर्चा के बाद आई हैं.

क्षेत्र पर नियंत्रण है समझौते में बाधा

एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय नेता यूक्रेन के लिए किसी भी पश्चिमी सुरक्षा गारंटी का हिस्सा बनने पर सहमत हो गए हैं. हालांकि, क्षेत्र पर नियंत्रण मुख्य बाधाओं में से एक बना हुआ है.

इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने संकेत दिया था कि यूक्रेन पश्चिम से सुरक्षा आश्वासन के बदले नाटो की सदस्यता की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के लिए तैयार है.

इसी बीच रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 153 ड्रोन दागे. यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूस की ओर से दागे गए 153 ड्रोन में से 17 अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, जबकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेनाओं ने 130 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए.

