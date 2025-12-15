Arthik Rashifal 15 दिसंबर 2025: मकर राशि वालों का लाभ प्रतिशत बढ़ेगा, करियर व्यापार में सुधार आएगा

मेष- आर्थिक लाभ बढ़ा रहेगा. वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. सामूहिक प्रयास बनाए रखें. भूमि भवन के मामले गति लेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस होगा. वरिष्ठों की सुनेंगे.

वृष- वित्तीय मामले मिलेजुले रहेंगे. लोभ व प्रलोभन में नहीं आएंगे. बैंकिंग गतिविधियों में रुचि लेंगे. लोन व उधार संबंधी विषयों में गति बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे.

मिथुन- वित्तीय कार्य सकारात्मक रहेंगे. लेनदेन में उत्साहित रहेंगे. रुटीन बेहतर रहेगा. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे. कारोबारी प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का सहयोग पाएंगे.

कर्क- वित्तीय पक्ष मजबूत बना रहेगा. काम से काम रखेंगे. निजी सफलता उत्साहित रखेगीं. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. कार्य योजनाओं में गति आएगी. सबका साथ विश्वास बना रहेगा. पूर्वाग्रह व आशंकाओं में न आएं.

सिंह- आर्थिक प्रतिफल संवार पाएगा. लाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. तेजी दिखाएंगे. साहस और पराक्रम से काम लेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.

कन्या- बचत में बढ़त रहेगी. संग्रह संरक्षण पर फोकस होगा. प्रबंधन सहयोगी होगा. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. परंपरागत विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. धनवृद्धि में रुचि रहेगी. पद प्रतिष्ठा व संपत्ति के मामलों में रुचि बनाए रखेंगे.

तुला- लाभ ऊंचा बना रहेगा. पेशेवर गतिविधियों में आगे रहेंगे. लंबित कार्यों में सक्रियता आएगी. आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. व्यवस्था व प्रबंधन पर जोर देंगे. वातावरण की अनुकूलता बढ़ेगी. व्यावसायिक संबंधों का लाभ उठाएंगे.

वृश्चिक- लेनदेन में सरलता बनाए रखेंगे. न्यायिक मामलों में सजगता बढ़ाएंग. धैर्य और निरंतरता रखें. महत्वपूर्ण योजनाएं समर्थन पाएंगी. बजट बनाने में स्पष्ट रहें. योजनाएं प्रभावित रह सकती हैं.

धनु- एक से अधिक कार्य व्यवसाय पर फोकस बढ़ाएंगे. आय के नए त्रोत संभव होंगे. तेजी पर जोर होगा. वित्तीय विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. रुके हुए मामलों में गति बनाएंगे. सहजता से कार्य पूरे करेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा.

मकर- साझा प्रयासों को बढ़ाएंगे. साख संवार पर बनी रहेगी. लंबी अवधि की योजनाएं फलेंगी. प्रशासन सहयोगी होगा. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. करियर व्यापार में सुधार आएगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

कुंभ- महत्वपूर्ण अवसरों का लाभ उठाएंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन से परिणाम साधेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन और प्रबंधन पर जोर देंगे. दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी. वाणिज्यिक गतिविधियां में बेहतर रहेंगे. आर्थिक लक्ष्य तेजी से पूरे करेंगे.

मीन- व्यक्तिगत खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. व्यक्तिगत मामलों में सतर्कता बरतें. व्यवस्था को बेहतर बनाए रहें. लोभ व प्रलोभन में न आएं. व्यर्थ के दबाव में आने से बचें. बजट प्रभावित होने की आशंका है.

