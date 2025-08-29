scorecardresearch
 

Feedback

UAE में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ा बदलाव! बदल गया पासपोर्ट अप्लाई का यह नियम

यूएई में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. नए नियमों के तहत आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी डॉक्यूमेंट्स में बदलाव हुआ है. यूएई में लाखों प्रवासी भारतीय रहते हैं जिनपर नए नियमों का असर होगा.

Advertisement
X
यूएई में लाखों की संख्या में भारतीय काम करते हैं (File Photo: Reuters)
यूएई में लाखों की संख्या में भारतीय काम करते हैं (File Photo: Reuters)

मध्य-पूर्वी देश संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भारतीयों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है और वहां लाखों की संख्या में भारतीय काम करते हैं. भारतीय यूएई की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं और यूएई में पासपोर्ट, वीजा संबंधी किसी भी बदलाव का भारतीयों पर बड़ा असर होता है. अब दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने यूएई में भारतीय प्रवासियों के लिए पासपोर्ट आवेदन का नया नियम जारी किया है. नए नियम के तहत पासपोर्ट पर लगाए जाने वाले फोटोग्राफ के लिए स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं जो 1 सितंबर से लागू हो जाएगा.

नए नियम का अर्थ यह होगा कि अधिकांश आवेदकों को पासपोर्ट का आवेदन जमा करते समय नए फोटोग्राफ लेने होंगे. वाणिज्य दूतावास ने पासपोर्ट आवेदनों के लिए आईसीएओ (अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन) के अनुरूप तस्वीरों के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं. आईसीएओ एक वैश्विक विमानन निकाय है जो दुनिया भर में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए बायोमेट्रिक और पहचान के लिए स्टैंडर्ड्स निर्धारित करता है.

विदेश मंत्रालय के निर्देश के बाद उठाया गया ये कदम

वाणिज्य दूतावास का यह कदम भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के निर्देश के बाद उठाया गया है. मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा पोर्टल के जरिए दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को फोटोग्राफ संबंधी निर्देश जारी किए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

दुबई प्रिंसेज ने रैपर संग की सगाई (Photo: Facebook)
दुबई की प्रिंसेज ने अमेरिकी रैपर से की सगाई, इंस्टाग्राम पर पति को दिया था तलाक 
asia cup - pakistan team
Asia Cup Pakistan Squad: सलमान आगा बने कप्तान, अब... 
Dubai Diamond Theft
फिल्मी स्टाइल में चोरी हुआ दुनिया का सबसे दुर्लभ गुलाबी हीरा, प्लानिंग ऐसी कि पुलिस भी रह गई दंग 
burj khalifa flat rent and cost
Burj Khalifa: फ्लैट प्राइस और मेंटेनेंस, इतना महंगा? 
Team India For Asia Cup
Asia Cup के लिए 19 August को होगा Team India का ऐलान! 

निर्देश में कहा गया है, '1 सितंबर 2025 से पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए आईसीएओ-अनुरूप फोटोग्राफ की जरूरत होगी.'

भारतीय वाणिज्य दूतावास की प्रेस शाखा ने दुबई में पुष्टि की है कि पासपोर्ट आवेदन केवल आईसीएओ स्टैंडर्ड्स के अनुरूप तस्वीरों के साथ ही स्वीकार किए जाएंगे. शाखा ने साफ किया कि यह जरूरत आईसीएओ के अंतरराष्ट्रीय यात्रा नियमों का हिस्सा है.

Advertisement

बुधवार को गल्फ न्यूज ने बताया कि कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने पासपोर्ट फोटो के लिए कड़े नियमों की घोषणा की है. अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास भी जल्द ही नए नियमों की घोषणा कर सकता है.

नए पासपोर्ट फोटो के दिशानिर्देश क्या है?

-रंगीन फोटो, आकार 630x810 पिक्सल, सफेद बैकग्राउंड.

-सिर और कंधों का क्लोज-अप, चेहरा फ्रेम का 80-85% भाग ढक रहा हो.

-पूरा चेहरा दिखे, फ्रंट व्यू हो, खुली आंखें हों और चेहरे पर नैचुरल भाव.

-आंखों के आसपास कोई बाल न हो, मुंह बंद, कोई छाया न हो, लाल आंखें या फ्लैश प्रतिबिंब न हो.

-फोटो में एकसमान लाइटिंग हो, त्वचा का रंग प्राकृतिक दिखे.

-सिर फ्रेम के बीच में हो और सिर से ठोड़ी तक, एक सीध में हो.

-फोटो लगभग 1.5 मीटर दूर से लिया गया, धुंधला या डिजिटल रूप से बदला हुआ न हो.

-रिफ्लेक्शन से बचने के लिए फोटो में चश्मा नहीं लगाना है.

-सिर को ढकने की अनुमति केवल धार्मिक कारणों से दी जा सकती है, लेकिन चेहरा पूरी तरह से साफ-साफ दिखना चाहिए.

यूएई में प्रवासी भारतीयों की संख्या 43 लाख से ज्यादा

दिसंबर 2024 के आंकड़ों की मानें तो, यूएई में प्रवासी भारतीयों की संख्या 43.6 लाख है. यह जानकारी इसी साल मई में दुबई में भारत के कांसुल जनरल सतिष सिवन ने दी थी. 

Advertisement

43 लाख से ज्यादा की भारतीय आबादी यूएई की कुल आबादी का लगभग 38.5% हिस्सा है. दस साल पहले यह संख्या केवल लगभग 22 लाख थी, यानी पिछले एक दशक में यह लगभग दोगुनी हो गई है.

भारतीय प्रवासी यूएई में कई तरह के काम करते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, ऑयल एंड गैस, मैन्यूफेक्चरिंग, इंजिनियरिंग आदि सेक्टर्स शामिल हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement