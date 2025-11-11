scorecardresearch
 

Feedback

जॉर्जिया में तुर्की का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, 20 सैनिक थे सवार... राष्ट्रपति एर्दोगन ने जताया शोक

हादसे के बाद सामने आए शुरुआती वीडियो में घास से ढकी पहाड़ी पर बिखरे मलबे के टुकड़े, जलते हुए धातु के हिस्से और उठता हुआ काला धुआं दिखाई दिया. तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने घटना पर संवेदना व्यक्त की.

Advertisement
X
हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है. (Photo- Social Media)
हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है. (Photo- Social Media)

तुर्की वायुसेना का एक C-130 सैन्य कार्गो विमान मंगलवार को जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. तुर्की रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि विमान में 20 तुर्की कर्मी सवार थे, जिनमें उड़ान दल भी शामिल था. हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह विमान अजरबैजान के गंजा शहर से उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही जॉर्जिया के सिघनागी नगरपालिका (काखेती क्षेत्र) में गिर गया. यह इलाका अजरबैजान सीमा के पास है और पहाड़ियों व जंगलों से घिरा हुआ है.

हादसे के बाद सामने आए शुरुआती वीडियो में घास से ढकी पहाड़ी पर बिखरे मलबे के टुकड़े, जलते हुए धातु के हिस्से और उठता हुआ काला धुआं दिखाई दिया. कुछ सोशल मीडिया फुटेज में विमान को तेजी से घूमते हुए जमीन पर गिरते और फिर आग की लपटों में फटते हुए दिखाया गया, हालांकि रॉयटर्स ने इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है.

सम्बंधित ख़बरें

Nuclear Weapon Storage
क्या अमीर देश गरीब देशों में रखते हैं परमाणु बम? कितना खतरनाक होता है इसे रखना 
Pakistan and Afghanistan have agreed to an immediate ceasefire during peace talks hosted in Qatar’s Doha. (Photo: MofaQatar_EN/X)
'PAK में कोई भी हमला हुआ तो तालिबान जिम्मेदार... लिखकर दो', तो इसलिए फेल हो गई शांति वार्ता? 
दुनिया आजतक: तुर्किए ने नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट  
Taliban Guerrilla Warfare
इधर तुर्की में बात, उधर बॉर्डर पर दो-दो हाथ... पाकिस्तान-तालिबान के बीच डूरंड लाइन पर फिर चलीं गोलियां 
पाकिस्तान ने विदेशी ड्रोन समझौते की बात कुबूल की है.
इस्तांबुल में PAK-अफगानिस्तान शांति वार्ता बिना नतीजे खत्म, तीसरे दिन भी गतिरोध बरकरार 

हमारे शहीदों के लिए दुआ करें: राष्ट्रपति एर्दोगन

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने अंकारा में एक कार्यक्रम के दौरान अचानक अपना भाषण रोक दिया और इस दुर्घटना की जानकारी मिलने पर कहा, “ईश्वर हमारे शहीदों की आत्मा को शांति दे. यह कठिन घड़ी है, लेकिन हम इस हादसे से न्यूनतम नुकसान के साथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे.”

Advertisement

एर्दोगन ने बताया कि सरकार घटना की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का जल्द पता लगाया जाएगा.

अजरबैजान और अमेरिका ने जताई संवेदना

अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने एर्दोगन से फोन पर बातचीत कर दुखद मौतों पर शोक व्यक्त किया. वहीं, अमेरिका के राजदूत टॉम बैरक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, “तुर्की सशस्त्र बलों के विमान हादसे से गहरा दुख हुआ है. अमेरिका इस कठिन समय में तुर्की के साथ खड़ा है.”

लॉकहीड मार्टिन ने दी प्रतिक्रिया

अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन, जो C-130 हरक्यूलिस विमान बनाती है, ने भी हादसे पर शोक जताया और कहा कि वह जांच में तुर्की अधिकारियों का पूरा सहयोग करेगी. कंपनी के प्रवक्ता क्रिस कार्न्स ने कहा, “हम अपने ग्राहक और उनके नागरिकों के साथ संवेदना प्रकट करते हैं और जांच में हर संभव मदद देने को तैयार हैं.”

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement