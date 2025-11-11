जॉर्जिया में तुर्की का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, 20 सैनिक थे सवार... राष्ट्रपति एर्दोगन ने जताया शोक

तुर्की वायुसेना का एक C-130 सैन्य कार्गो विमान मंगलवार को जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. तुर्की रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि विमान में 20 तुर्की कर्मी सवार थे, जिनमें उड़ान दल भी शामिल था. हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह विमान अजरबैजान के गंजा शहर से उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही जॉर्जिया के सिघनागी नगरपालिका (काखेती क्षेत्र) में गिर गया. यह इलाका अजरबैजान सीमा के पास है और पहाड़ियों व जंगलों से घिरा हुआ है.

हादसे के बाद सामने आए शुरुआती वीडियो में घास से ढकी पहाड़ी पर बिखरे मलबे के टुकड़े, जलते हुए धातु के हिस्से और उठता हुआ काला धुआं दिखाई दिया. कुछ सोशल मीडिया फुटेज में विमान को तेजी से घूमते हुए जमीन पर गिरते और फिर आग की लपटों में फटते हुए दिखाया गया, हालांकि रॉयटर्स ने इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है.

हमारे शहीदों के लिए दुआ करें: राष्ट्रपति एर्दोगन

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने अंकारा में एक कार्यक्रम के दौरान अचानक अपना भाषण रोक दिया और इस दुर्घटना की जानकारी मिलने पर कहा, “ईश्वर हमारे शहीदों की आत्मा को शांति दे. यह कठिन घड़ी है, लेकिन हम इस हादसे से न्यूनतम नुकसान के साथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे.”

एर्दोगन ने बताया कि सरकार घटना की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का जल्द पता लगाया जाएगा.

अजरबैजान और अमेरिका ने जताई संवेदना

अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने एर्दोगन से फोन पर बातचीत कर दुखद मौतों पर शोक व्यक्त किया. वहीं, अमेरिका के राजदूत टॉम बैरक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, “तुर्की सशस्त्र बलों के विमान हादसे से गहरा दुख हुआ है. अमेरिका इस कठिन समय में तुर्की के साथ खड़ा है.”

लॉकहीड मार्टिन ने दी प्रतिक्रिया

अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन, जो C-130 हरक्यूलिस विमान बनाती है, ने भी हादसे पर शोक जताया और कहा कि वह जांच में तुर्की अधिकारियों का पूरा सहयोग करेगी. कंपनी के प्रवक्ता क्रिस कार्न्स ने कहा, “हम अपने ग्राहक और उनके नागरिकों के साथ संवेदना प्रकट करते हैं और जांच में हर संभव मदद देने को तैयार हैं.”

