4000 मौतें, 5600 इमारतें जमींदोज, 15 हजार जख्मी... तुर्की और सीरिया में भूकंप से तबाही

तुर्की में भूकंप से तबाही को देखते हुए भारत सरकार ने NDRF की 2 टीमें वहां भेजने का फैसला किया है. इसके अलावा राहत साम्रगी और डॉक्टरों की टीम को भी तुर्की में भेजा गया है.

#TurkeyEarthquake | Last night, an Indian Air Force C-17 left for Turkey with search & rescue teams of the National Disaster Response Force (NDRF). This aircraft is part of a larger relief effort that will be undertaken by the IAF along with other Indian organisations: IAF pic.twitter.com/bLbn5SbHcP