'डेमन गॉड और फर्जी...', हनुमानजी की वो प्रतिमा जो अमेरिका में विवाद की वजह बन गई

हनुमान चालीसा में हनुमानजी की महिमा एक चौपाई आती है, भूत-पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनाएं' यानी हनुमानजी का नाम सुनकर ही भूत-पिशाच पास भी नहीं फटकते हैं. सोचिए, इन्हीं श्रीराम भक्त हनुमान को अमेरिका में डीमन गॉड (दानव) बता दिया गया. उन्हें फर्जी कहा जा रहा है. ये सब हनुमानजी की उस प्रतिमा के लिए कहा जा रहा है, जिसका उद्घाटन सालभर पहले ही हुआ है.

हनुमान जी को कहा गया डेमन गॉड

बता दें कि बीते साल (23 अगस्त 2024) को अमेरिका के टेक्सास राज्य में बजरंगबली हनुमानजी की 90 फीट ऊंची भव्य मूर्ति स्थापित की गई थी. इसने न केवल भारतीय समुदाय में गर्व और खुशी का आलम था बल्कि पूरे अमेरिका में इसे एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखा गया था. यह मूर्ति अमेरिका में स्थापित धार्मिक मूर्तियों में से एक सबसे ऊंची मूर्तियों में शामिल थी, इससे ऊंची केवल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और पेगासस की ड्रैगन की मूर्तियां हैं, जो अमेरिकी इतिहास और संस्कृति के प्रतीक मानी जाती हैं.

स्टेच्यू ऑफ यूनियन मिला था नाम

उद्घाटन के साथ ही इस प्रतिमा को स्टेच्यू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया था. कांसे की बनी प्रतिमा को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हनुमान जी ने श्रीराम और सीता माता को मिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. अब इसके विरोध में स्थानीय चर्च आ गए हैं और इसे डीमन गॉड तक कह दिया. मूर्ति मंदिर परिसर में होते हुए भी काफी ऊंची है और दूर से दिखती है. इस बात पर कट्टरपंथी और विरोध करने लगे. ट्रंप की ही पार्टी के नेता ने. अलेक्जेंडर डंकन,जो कि रिपब्लिकन के नेता हैं, उन्होंने कहा कि, हम क्यों एक झूठी मूर्ति को यहां रहने दे रहे हैं? हम एक क्रिश्चियन देश हैं.

शक्ति और करुणा का प्रतीक

बता दें कि, शक्ति और करुणा की प्रतीक यह मूर्ति वास्तु में अद्भुत है. इस विशाल मूर्ति का निर्माण भारतीय वास्तुकला के अद्भुत नमूने के रूप में किया गया है. मूर्ति में हनुमानजी की शक्तिशाली और करुणामयी छवि नजर आती है, जिसमें नीचे की ओर टिकी उनकी गदा उनके सामर्थ्य का प्रतीक है. यह प्रतिमा धार्मिक महत्व की तो है ही, साथ ही वास्तुकला और इंजीनियरिंग का भी अद्वितीय उदाहरण है.

अष्टलक्ष्मी मंदिर में की गई थी स्थापित

मूर्ति की निर्माण प्रक्रिया में कई महीनों का समय लगा था. टेक्सास के सुगर लैंड नामके शहर में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में विशाल बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी. हनुमान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय चिन्नाजीयर स्वामीजी को दिया गया था. इससे पहले भी अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में भारतीय देवी-देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की गई है, लेकिन 90 फीट ऊंची बजरंग बली की यह मूर्ति अपनी भव्यता और महत्व के कारण खास बनी हुई है.

अमेरिका के टेक्सास में स्थापित भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची मूर्ति ने न केवल भारतीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, बल्कि अमेरिका की अन्य प्रसिद्ध मूर्तियों जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और पेगासस-ड्रैगन के साथ भी इसकी तुलना की जाती रही है.

इन तीनों मूर्तियों की तुलना करते हैं और जानते हैं कि कैसे हनुमान जी की मूर्ति ने अपनी अलग पहचान बनाई है.

स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी: स्वतंत्रता का प्रतीक

ऊंचाई: 305 फीट (93 मीटर)

स्थान: न्यूयॉर्क, अमेरिका

महत्व: स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसे 1886 में फ्रांस द्वारा अमेरिका को उपहार में दिया गया था, यह स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक है. यह मूर्ति अमेरिका के इतिहास और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है और न्यूयॉर्क के हार्बर में स्थित है, जहां से यह समुद्र के रास्ते आने वाले यात्रियों का स्वागत करती है.

पेगासस और ड्रैगन: पौराणिक कथा का प्रतीक

ऊंचाई: 110 फीट (34 मीटर) स्थान: फ्लोरिडा, अमेरिका

महत्व: पेगासस और ड्रैगन की मूर्ति एक पौराणिक कहानी पर आधारित है, जिसमें पेगासस (पंखों वाला घोड़ा) और ड्रैगन के बीच की लड़ाई को दर्शाया गया है. यह मूर्ति फ्लोरिडा के गल्फस्ट्रीम पार्क में स्थित है और इसे पौराणिक कथाओं और कल्पनाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है.

हनुमान जी की मूर्ति: शक्ति-भक्ति,करुणा का प्रतीक

ऊंचाई: 90 फीट (27.4 मीटर)

स्थान: टेक्सास,

अमेरिका महत्व: भगवान हनुमान की यह मूर्ति भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है. हनुमान जी को साहस, भक्ति, और शक्ति का अवतार माना जाता है. यह मूर्ति भारतीय समुदाय के लिए गर्व का विषय है और अमेरिका में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप का प्रतीक है.

ऊंचाई में अंतर: स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और पेगासस-ड्रैगन, दोनों की ऊंचाई हनुमान जी की मूर्ति से अधिक है. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 305 फीट है, जबकि पेगासस-ड्रैगन की मूर्ति 110 फीट ऊंची है. हनुमान जी की मूर्ति 90 फीट ऊंची है, जो इसे अमेरिका की ऊंची धार्मिक मूर्तियों में से एक बनाती है.

