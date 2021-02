टेस्ला CEO एलन मस्क ने ट्विटर से बनाई दूरी, ट्वीट कर दी जानकारी

टेस्ला के सीईओ और विश्व के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का एलान किया है. हालांकि इसके पीछे की वजह उन्होंने नहीं बताई है. एलन मस्क ने ट्विटर पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि वो इससे कुछ समय के लिए दूरी बना रहे हैं. उन्होंने 2 फरवरी, 2021 को दोपहर दो बजकर 15 मिनट पर ट्वीट करते हुए 'Off Twitter for a while' लिखा है.

मस्क के ऐसा करने के पीछे की मंशा क्या है इस बात का पता फिलहाल नहीं चल सका है. ट्विटर पर उनके करीब 4.45 करोड़ फॉलोवर्स हैं. बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में उनके ट्वीट्स के चलते कई कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त इजाफा हुआ है. हाल ही में उन्होंने गेम स्टॉप के शेयरों की ओर इशारा करते हुए ट्वीट किया कि 'गेमस्टोंक' जिसके बाद इसके शेयर में जबरदस्त इजाफा देखा गया था.

उनके इस ट्वीट के बाद यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. खबर लिखे जाने तक इस ट्वीट को 15.3 हजार रिट्वीट और 301 हजार लाइक्स मिल चुके थे. बता दें कि हाल ही में मस्क ने कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने वाली बेस्ट कैप्चर टेक्नोलॉजी को 10 करोड़ डॉलर यानी करीब 730 करोड़ रुपये का इनाम देने का ऐलान ट्विटर के जरिए किया था.

