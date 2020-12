पीएम मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति से बात, कोरोना वैक्सीन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बात की. इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने फ्रांस में हुए आतंकी हमलों को लेकर संवेदना प्रकट की और कहा कि आतंकवाद और कट्टरपंथ से जंग में भारत फ्रांस के साथ है.

दोनों नेताओं ने साझा हितों वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. इसके अलावा कोरोना वैक्सीन, महामारी के संकट के बाद आर्थिक सुधार, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और जलवायु परिवर्तन में सुधार लाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई.

Spoke with my friend @EmmanuelMacron on the challenges and opportunities presented by the post-COVID world. India stands by France in its fight against terrorism & extremism. The India-France partnership is a force for good in the world, including in the Indo-Pacific.