तालिबान ने सरकारी अधिकारियों को दी ‘माफी’, बयान में कहा- अब रूटीन लाइफ पर लौटें

अफगानिस्तान (Afghanistan) पर पूरी तरह से कब्जा जमाने के बाद तालिबान (Taliban) ने अब सरकारी अधिकारियों से खास अपील की है. तालिबान ने अपने एक बयान में कहा है कि वह सभी सरकारी अधिकारियों को ‘माफी’ दे रहे हैं.



अब तालिबान ने सभी सरकारी अधिकारियों से अपील की है कि वे सभी काम पर लौटें, अपना रूटीन काम शुरू करें और भरोसे के साथ आगे बढ़ें.



बता दें कि अफगानिस्तान पर दो दिन पहले तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया. काबुल में राष्ट्रपति पैलेस में तालिबान ने कब्जा जमा लिया था और उसके बाद से ही काबुल समेत अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में भगदड़ का माहौल है.



ऐसे में अब देश को फिर से रास्ते पर लाने के लिए तालिबान की ओर से ऐसी अपील की जा रही है. बता दें कि तालिबानियों ने पहले भी लोगों से कहा है कि कोई भी देश छोड़कर ना जाए और यहां पर ही रुका रहे.



#UPDATES "A general amnesty has been declared for all ... so you should start your routine life with full confidence," says statement from the Taliban, two days after they took power following a lightning sweep through the country pic.twitter.com/knKDIjdCfm