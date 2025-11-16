scorecardresearch
 

यूरोप में तूफान 'क्लाउडिया' ने मचाई तबाही, पुर्तगाल में 3 मौतें, ब्रिटेन में भीषण बाढ़ से अफरातफरी

तूफान 'क्लाउडिया' ने यूरोप में भारी तबाही मचाई. पुर्तगाल में तीन लोगों की मौत हुई, कई घायल हो गए हैं. वहीं ब्रिटेन के वेल्स और इंग्लैंड में बाढ़ से हालात गंभीर हैं. बचाव टीमें लगातार रेस्क्यू और बचाव कार्य में जुटी हैं, कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी है.

दक्षिण वेल्स में भयंकर बाढ़ के बाद बचाव और राहत का कार्य जारी है. (फोटो- रॉयटर्स)
बदलते मौसम ने यूरोप के कई देशों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. तूफान 'क्लाउडिया' के कहर ने पुर्तगाल में तीन लोगों की जान ले ली, जबकि दर्जनों घायल हो गए. उधर ब्रिटेन में वेल्स और इंग्लैंड गंभीर बाढ़ से जूझ रहे हैं, जहां बचाव टीमें लगातार बचाव और राहत कार्यों लगी हुई हैं.

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि वहीं, ब्रिटेन के वेल्स और इंग्लैंड में भयंकर बाढ़ के कारण बचावकर्मी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालने में जुटे हुए हैं. पुर्तगाल और पड़ोसी स्पेन के कुछ हिस्सों ने पिछले कई दिनों से तूफान 'क्लाउडिया' के कारण अत्यधिक मौसम का सामना किया है, जो शनिवार तक ब्रिटेन और आयरलैंड के हिस्सों तक पहुंच गया.

पुर्तगाल के फर्नाओ फेरो में, बचाव कर्मियों को गुरुवार को एक बुजुर्ग दंपति का शव उनके बाढ़ग्रस्त घर के अंदर मिला. आशंका है कि वे सो रहे थे और रात में पानी बढ़ने के कारण भाग नहीं पाए.

ब्रिटिश महिला की मौत

ऑनलाइन पोस्ट किए गए फुटेज में तूफान को एक कैंपिंग क्षेत्र में तबाही मचाते हुए और कारवां को नष्ट करते हुए देखा गया. पुलिस अधिकारी वाज पिंटो ने रॉयटर्स को बताया कि अल्बुफेरा में इसी तूफान के दौरान 85 वर्षीय एक ब्रिटिश महिला की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि पास के एक होटल में 28 लोग घायल हुए, जिनमें से दो गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में हैं.

यह भी पढ़ें: यूरोप में आ सकता है हिमयुग! सबसे पहले जमेगा ये खूबसूरत देश, भारत-अफ्रीका पर ऐसा असर

पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने पीड़ितों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

ब्रिटेन में भीषण बाढ़ और निकासी
ब्रिटेन में, शनिवार को दक्षिणपूर्वी वेल्स के मॉनमाउथ शहर और आसपास के इलाकों में भीषण बाढ़ आई. साउथ वेल्स फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने कहा कि वह लोगों को बचाने और निकालने का काम कर रही है.

वेल्श सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, "तूफान क्लाउडिया" के कारण वेल्स के कुछ हिस्सों में रात भर गंभीर बाढ़ आई, जिससे घर, व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए." एरियल फुटेज में मॉनमाउथ में तेज बाढ़ दिखाई दी, जहां रात भर पास की एक नदी का तटबंध टूटने के बाद शहर का केंद्र और आवासीय क्षेत्र पानी में डूब गए.

नेचुरल रिसोर्सेज वेल्स ने 11 तरह के बाढ़ चेतावनी जारी की है, जिनमें से चार गंभीर स्तर की हैं, साथ ही 17 बाढ़ अलर्ट भी जारी किए हैं. 

---- समाप्त ----
