अमेरिका के वायुसेना प्रमुख का चौंकाने वाला फैसला, अचानक किया रिटायरमेंट का ऐलान

अमेरिकी वायुसेना (U.S. Air Force) के चीफ ऑफ स्टाफ ने सोमवार (18 अगस्त 2025) को घोषणा की कि वह आने वाले महीनों में रिटायर होने जा रहे हैं. हालांकि उन्होंने इसकी कोई वजह नहीं बताई. जनरल डेविड ऑल्विन का यह ऐलान चौंकाने वाला है क्योंकि वह अपनी चार साल की तय तैनाती में सिर्फ दो साल ही पूरे कर पाएंगे.

1 नवंबर के आसपास हो जाएंगे रिटायर

जनरल ऑल्विन ने बयान में कहा, '23वें एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर सेवा देने का अवसर मिलने के लिए मैं आभारी हूं और (एयरफोर्स) सचिव मिंक, सचिव हेजसेथ और राष्ट्रपति ट्रंप के विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं.' उन्होंने बताया कि वह 1 नवंबर के आसपास रिटायर हो जाएंगे.

यह साफ नहीं है कि जनरल ऑल्विन ने खुद से रिटायर होने का फैसला लिया है या फिर पेंटागन लीडर्स जैसे रक्षा मंत्री पीट हेजसेथ के कहने पर. रक्षा मंत्री के कार्यालय ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

हेजसेथ ने कई सैन्य अधिकारियों को हटाया

गौरतलब है कि हेजसेथ ने जनवरी में पदभार संभालने के बाद से कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को हटा दिया है, जिनमें जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन, अमेरिकी नौसेना (Navy) के प्रमुख और आर्मी, नेवी व एयरफोर्स के जज एडवोकेट जनरल शामिल हैं.

