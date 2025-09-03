3 साल बाद पुतिन के सामने फिर शर्मिंदा हुए शहबाज शरीफ, मुस्कराकर समझाते रहे रूसी राष्ट्रपति

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है. चीन गए शहबाज शरीफ ने मंगलवार को राजधानी बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जो उनकी शर्मिंदगी का कारण बन गई. दरअसल, पुतिन से बातचीत के लिए शहबाज शरीफ को कान में ईयरफोन लगाना था लेकिन वो इसे लगाने का तरीका नहीं जानते थे. उन्हें ईयरफोन से जूझते देख रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो रिएक्शन दिया, वो वायरल हो रहा है.

पुतिन और शहबाज शरीफ शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक के लिए चीन पहुंचे. बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आयोजित की गई थी और शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए नेताओं में से 20 से अधिक देशों के नेताओं ने बुधवार को आयोजित हुए चीन के विक्ट्री डे परेड में भी हिस्सा लिया.

इस परेड से पहले मंगलवार को शहबाज शरीफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. बातचीत की शुरुआत से पहले पाकिस्तानी पीएम अपने ईयरफोन से जूझते दिखे. उन्हें ऐसा करते देख रूसी राष्ट्रपति ने हाथ के इशारे से उन्हें ईयरफोन लगाने का तरीका सिखाया.

सोशल मीडिया पर वायरल है शहबाज शरीफ का वीडियो

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि शरीफ कानों में अपना हेडसेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं और तभी वो फिसलकर गिर जाता है. पुतिन उन्हें ऐसा करते देख कुछ देर तक मुस्कुराते रहे. उसके बाद उन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर शहबाज शरीफ को शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश की. पुतिन ने शहबाज शरीफ को अपना ईयरफोन उठाकर दिखाया कि उसे कैसे लगाया जाता है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो वायरल है और लोग लिख रहे हैं कि शहबाज शरीफ को अंतरराष्ट्रीय फोरम पर एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है. लोग लिख रहे हैं कि शहबाज शरीफ को हेडसेट लगाने नहीं आ रहा और उन्हें देखकर पुतिन हंस रहे हैं.

Pakistani PM Shehbaz Sharif’s Headphone fumble at SCO leaves Putin laughing, again!



International beizzati🇵🇰😭 pic.twitter.com/eejKTWwKbh — Hindutva Vigilant (@VigilntHindutva) September 2, 2025

पुतिन के सामने बार-बार शर्मिंदगी क्यों झेलते हैं शहबाज?

यह कोई पहली बार नहीं है जब शहबाज शरीफ अपने ईयरफोन को लेकर पुतिन के सामने शर्मिंदा हुए हैं. इससे 3 साल पहले 2022 के एससीओ शिखर सम्मेलन में उनके साथ यही हुआ था. सम्मेलन उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था और सम्मेलन से इतर पुतिन शहबाज शरीफ के साथ बैठक की शुरुआत कर रहे थे.

बातचीत से पहले शहबाज शरीफ कान में अपना हेडसेट लगाने की कोशिश कर रहे थे और वो बार-बार फिसलकर उनके हाथ से गिर जा रहा था. इसके बाद उन्होंने अपने एक अधिकारी से मदद मांगी और पुतिन बातचीत की शुरुआत का इंतजार करते दिखे.

इस गड़बड़ी का वीडियो खूब वायरल हुआ और विदेशी टिप्पणीकारों के साथ-साथ पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्वी पार्टियों ने भी इसकी आलोचना की थी. इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसकी काफी आलोचना की थी और कहा था कि यह घटना पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी है.

कॉमेडियन जिमी फॉलन ने भी इसकी खिल्ली उड़ाई थी और कहा था कि हैरानी की बात है कि शहबाज शरीफ दुनिया की 22 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री हैं.

पुतिन से मुलाकात के दौरान क्या बोले शहबाज शरीफ?

मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने भारत और रूस के संबंधों की सराहना की और कहा कि पाकिस्तान दोनों देशों के संबंधों का पूरा सम्मान करता है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ मजबूत और रचनात्मक संबंध बनाने का इच्छुक है.

उन्होंने पुतिन से कहा, 'हम जानते हैं कि रूस के साथ भारत के संबंध काफी मजबूत हैं. हम इसका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी रूस के साथ अच्छे संबंध चाहता है. हम क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरक और सहयोगी रिश्ते चाहते हैं.' पाकिस्तानी पीएम ने पुतिन को 'डायनेमिक लीडर' बताया.

