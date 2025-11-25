scorecardresearch
 

एयरपोर्ट पर स्लिपर्स-पजामा पहनकर न आएं... जान‍िए- US सेक्रेटरी ने पहनावे को लेकर क्यों की ये अपील

अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी ने देशवासियों से अपील की है कि वे हवाई सफर के दौरान सभ्यता दिखाएं और एयरपोर्ट पर पायजामा और स्लीपर पहनकर न आएं. उनका कहना है कि यात्रियों का पहनावा और व्यवहार अब हद से ज़्यादा कैज़ुअल हो चुका है, इसलिए एयर ट्रैवल में शिष्टाचार वापस लाने की ज़रूरत है.

अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी की यात्रियों से सख्त अपील (AP Photo)
अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी की यात्रियों से सख्त अपील (AP Photo)

अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी ने देशभर के लोगों से अपील की है कि वे फ्लाइट में पजामा और स्लिपर्स पहनकर चढ़ना बंद करें. डफी ने कहा कि ये ट्रेंड अब हद से ज्यादा बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि कृपया एयरपोर्ट पर स्लिपर्स और पजामा पहनकर न आएं. अब समय है कि हम अपने व्यवहार और पहनावे में सभ्यता वापस लाएं. 

बता दें कि अमेरिका में 'थैंक्सगिविंग' ट्रैवल सीजन शुरू होते ही ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी ने एयर ट्रैवल के दौरान लोगों के व्यवहार और पहनावे पर सख्त अपील की है. उन्होंने कहा कि यात्रियों को उड़ानों में पजामा और स्लिपर्स पहनकर नहीं चढ़ना चाहिए और थोड़ा सभ्य व्यवहार दिखाना चाहिए.

क्या कहा शॉन डफी ने?

न्यूयॉर्क टाइॅम्स की रिपोर्ट के अनुसार शॉन डफी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एयर ट्रैवल में शिष्टाचार की कमी बढ़ती जा रही है. उन्होंने खास तौर पर उन यात्रियों पर नाराजगी जताई जो फ्लाइट में जूते उतारकर नंगे पैर सीटों पर रखते हैं.

उन्होंने कहा क‍ि कृपया एयरपोर्ट पर स्लिपर्स और पजामा पहनकर न आएं. थोड़ा सभ्य व्यवहार वापस लाने की जरूरत है. डफी ने ये भी कहा कि जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत हैं, उन्हें दूसरों का सामान ऊपर रखने में मदद करनी चाहिए. 
उनके मुताबिक लोग अपनी इंसानियत दिखाएं.

अब तक का सबसे व्यस्त होगा ये ट्रैवल सीजन

डफी के अनुसार इस साल अमेरिका में अब तक का सबसे व्यस्त थैंक्सगिविंग एयर ट्रैवल सीजन रहेगा. इस हफ्ते 31 मिलियन लोग उड़ान भर सकते हैं.उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकारी शटडाउन के दौरान हुई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कमी के बावजूद इस बार एयरपोर्ट और कंट्रोल टावर्स में स्टाफिंग पूरी तरह मजबूत रहेगी.

---- समाप्त ----
