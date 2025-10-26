scorecardresearch
 

Feedback

'सिर्फ व्यूज के लिए...', मदद की गुहार लगा रहे भारतीय के वायरल वीडियो पर सऊदी पुलिस ने क्या कहा?

सऊदी अरब में एक भारतीय मजदूर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह घर वापसी की गुहार लगा रहा था. सऊदी अधिकारियों ने जांच के बाद कहा कि यह वीडियो केवल सोशल मीडिया पर ध्यान आकर्षित करने और व्यूज बढ़ाने के लिए बनाया गया था.

Advertisement
X
वीडियो में दिखाए गए आरोपों को खारिज करते हुए पुलिस ने बताया कि मजदूर और उसके नियोक्ता के बीच कोई विवाद नहीं है. (Photo: Screengrab)
वीडियो में दिखाए गए आरोपों को खारिज करते हुए पुलिस ने बताया कि मजदूर और उसके नियोक्ता के बीच कोई विवाद नहीं है. (Photo: Screengrab)

सऊदी अरब से एक भारतीय मजदूर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह वतन वापसी की गुहार लगा रहा था. अब सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि यह वीडियो केवल सोशल मीडिया पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया गया था. पूर्वी प्रांत पुलिस के मीडिया प्रवक्ता ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद उस भारतीय प्रवासी को पूछताछ के लिए बुलाया गया. 

पुलिस ने बयान में कहा, 'जांच में पता चला कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर व्यूज बढ़ाने के लिए यह वीडियो बनाया और शेयर किया था.' अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि उस व्यक्ति और उसके नियोक्ता (एम्प्लॉयर) के बीच कोई विवाद नहीं है और उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है.

स्पॉन्सर पर लगाया था आरोप

सम्बंधित ख़बरें

bezalel smotrich, Mohammed bin Salman
'रेगिस्तान में ऊंट चराते रहो...', सऊदी अरब पर नेतन्याहू के मंत्री की टिप्पणी से बवाल! मांगनी पड़ी माफी 
Ankit Bharatiya alias Indrajit of Prayagraj stranded in Saudi Arabia (Photo- ITG)
'सऊदी में फंस गया हूं, रेगिस्तान में ऊंट चरवाया जा रहा', यूपी के युवक का वीडियो वायरल 
Trumps Final Warning on Gaza - Surrender or Face Annihilation
'खात्मा फास्ट, फ्यूरियस...' ट्रंप ने फिर दी हमास को धमकी 
Kafala System, MBS
सऊदी में 'गुलामी' से लाखों भारतीयों को आजादी! MBS ने खत्म की कफाला प्रथा 
saudi with pak amid war with afghanistan?
क्या Saudi देगा PAK का साथ? ‘NATO जैसी’ डील पर उठे सवाल 

यह सफाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को सऊदी अरब में मदद की गुहार लगाते हुए देखा गया था. वीडियो में वह भोजपुरी में बोलते हुए कहता है कि उसका स्पॉन्सर उसका पासपोर्ट रोककर रखे हुए है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम जनता से अपील करता है कि 'इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं अपनी मां के पास लौट सकूं.'

Advertisement

वीडियो में रोते हुए व्यक्ति के पीछे एक ऊंट भी दिखाई दे रहा था. दिल्ली के एक वकील ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया था और विदेश मंत्री एस. जयशंकर तथा सऊदी अरब में भारतीय दूतावास को टैग किया था.

सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए बनाया गया वीडियो

वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय दूतावास ने कहा कि वे व्यक्ति की पहचान और लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में किसी प्रकार की संपर्क जानकारी या लोकेशन डिटेल न होने के कारण दिक्कत आ रही है. हालांकि, सऊदी पुलिस ने इन दावों को खारिज कर दिया और कहा कि 'यह वीडियो सिर्फ व्यूज बढ़ाने के मकसद से पोस्ट किया गया था' और 'इसकी कोई सच्चाई नहीं है.'

सऊदी अरब ने खत्म किया कफाला सिस्टम

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब सऊदी अरब ने हाल ही में अपने दशकों पुराने 'कफाला सिस्टम' को खत्म करने का फैसला किया है, एक ऐसा स्पॉन्सरशिप सिस्टम जिसे आलोचक 'आधुनिक गुलामी' बताते थे. इस सुधार के तहत अब विदेशी कामगार अपने नियोक्ता की अनुमति के बिना नौकरी बदल सकते हैं या देश छोड़ सकते हैं, जिसे प्रवासी अधिकारों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement