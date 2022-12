दुनिया के सबसे विवादित समुद्री इलाके में युद्धाभ्यास करेंगे रूस और चीन, 21 से 27 दिसंबर तक लहरों पर ड्रिल

रूस (Russia) लगातार पूरी दुनिया को डराने का काम कर रहा है. पहले उसने दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल एवनगार्ड तैनात की. अब राजधानी मॉस्को (Moscow) से सोमवार यानी 19 दिसंबर 2022 को एक ऐसी खबर आई है, जिससे पूरी दुनिया परेशान हो सकती है. रूस ने कहा है कि उसकी नौसेना चीन की नेवी के साथ मिलकर 21 से 27 दिसंबर तक पूर्वी चीन सागर (East China Sea) में युद्धाभ्यास करेंगे.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम चीन की नौसेना के साथ मिलकर आपसी नौसैनिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं. इसलिए मॉस्को और बीजिंग मिलकर पूर्वी चीन सागर में नौसैनिक ड्रिल करेंगे. ये ड्रिल 21 से 27 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान मिसाइलें दागी जाएंगी. आर्टिलरी से भी हमला किया जाएगा. साथ ही पनडुब्बियों को टारगेट बनाया जाएगा.

रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस नौसैनिक युद्धाभ्यास का मुख्य मकसद है दोनों देशों के बीच नौसैनिक संबंधों को बेहतर और प्रगाढ़ बनाना. इससे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति का माहौल बनेगा. इस युद्धाभ्यास में चीन की तरफ से दो डेस्ट्रॉयर, पेट्रोल शिप, सप्लाई शिप और एक पनडुब्बी शामिल होगी.

