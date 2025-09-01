PM Modi SCO Summit China: कल जिनपिंग से बात, आज पुतिन से मोदी की मुलाकात... तिआनजिन में आज लिखा जाएगा न्यू डिप्लोमेसी का सेकंड चैप्टर

चीन के तिआनजिन शहर में रविवार से शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट चल रहा है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन के दौरे पर हैं. रविवार को तिआनजिन में उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. अब आज सोमवार को इस समिट का सबसे अहम सत्र होने वाला है.

भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से SCO लीडर्स की मीटिंग होगी, जिसमें सभी सदस्य देशों के नेता साझा हितों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे. इस बैठक को लेकर वैश्विक स्तर पर बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं.

रविवार का घटनाक्रम

रविवार को SCO समिट में सदस्य देशों के नेताओं का औपचारिक ग्रुप फोटो सेशन हुआ, जिसमें पीएम मोदी पहली पंक्ति में शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नजर आए. समिट से पहले जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन ने अंतरराष्ट्रीय अतिथियों के लिए भव्य भोज का आयोजन किया.

प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप aajtak.in पर देख सकते हैं.