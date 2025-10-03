scorecardresearch
 

'मोदी से कुछ सीखें यूरोप के नेता...', भारतीय PM की मुरीद डच सेमीकंडक्टर कंपनी

डच सेमीकंडक्टर कंपनी ASML ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुले और निवेश-प्रोत्साहक रवैये की जमकर तारीफ की है. कंपनी के एक्जीक्यूटिव फ्रैंक हीम्सकेर्क ने मोदी की तुलना यूरोपियन नेताओं से की और कहा कि मोदी ने कंपनियों से फीडबैक लेकर बेहतर माहौल बनाया है.

डच कंपनी ने कहा कि मोदी न सिर्फ कंपनियों की बात सुनते हैं बल्कि उनसे फीडबैक भी मांगते हैं. (File Photo: PTI/X)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुले और बिजनेस-फ्रेंडली रवैये की डच सेमीकंडक्टर कंपनी ASML ने जमकर तारीफ की है. कंपनी के सीईओ क्रिस्टोफ फूक्वे ने हाल ही में पीएम मोदी से करीब दो घंटे मुलाकात की. इसके बाद ASML के एक्जीक्यूटिव फ्रैंक हीम्सकेर्क ने बताया कि बैठक में पीएम मोदी ने सिर्फ बात सुनी ही नहीं, बल्कि कंपनी से फीडबैक भी मांगा. मोदी ने कहा, 'आप बहुत फ्रेंडली हैं, बताइए हम क्या बेहतर कर सकते हैं.'

यूरोपियन यूनियन नेताओं से तुलना

ब्रुसेल्स में एक बिजनेस समिट के दौरान जब हीम्सकेर्क से पूछा गया कि क्या उनकी कंपनी को यूरोपीय संघ के बड़े नेताओं से आसानी से मुलाकात मिल जाती है, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'व्हाइट हाउस में किसी सीनियर अफसर से मिलना, किसी यूरोपीय कमिश्नर से मिलने से आसान है.'

उन्होंने कहा कि यूरोप के नेताओं को पीएम मोदी से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि 'नेताओं को उन कंपनियों के साथ बैठना चाहिए जो निवेश कर रही हैं.'

फ्रेंच AI कंपनी के साथ समझौता

ASML के हाल ही में फ्रांस की AI कंपनी Mistral के साथ हुए 1.3 अरब यूरो के सौदे पर उन्होंने कहा कि यह साझेदारी भू-राजनीति की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हुई है क्योंकि मिस्त्राल का फोकस इंडस्ट्रियल AI पर बेहद मजबूत है.

भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति की तैयारी

ASML की यह सराहना ऐसे समय पर आई है जब भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में क्रांति के मुहाने पर खड़ा है. अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी को पहला ‘मेड-इन-इंडिया’ चिप विक्रम दिखाया गया, जिसे इसरो की सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी ने विकसित किया है. स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि यह चिप इस साल के अंत तक बाजार में उपलब्ध होगा.

