पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में धमाका, 12 लोग घायल, क्या है विस्फोट की वजह?

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में धमाके की खबर है. धमाके में 12 लोग घायल हो गए हैं जिनमें से दो ही हालत गंभीर बताई जा रही है. विस्फोट एसी सिस्टम की मरम्मत के दौरान हुआ.

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में लगी आग (Representative Photo: AI)
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में लगी आग (Representative Photo: AI)

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में धमाका हुआ है जिसमें 12 लोगों का घायल होने की खबर है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में स्थित कैंटीन में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार विस्फोट हुआ. हालांकि, स्थानीय मीडिया ने बाद की रिपोर्टों में बताया कि विस्फोट एयर कंडीशनर सिस्टम की मरम्मत के दौरान हुआ.

पाकिस्तान के टीवी चैनल Samaa TV के मुताबिक, सूत्रों ने पुष्टि की है कि धमाका इमारत के सेंट्रल एयर-कंडीशनिंग सिस्टम की मरम्मत के दौरान हुआ.

अचानक हुए विस्फोट से सुप्रीम कोर्ट भवन में अफरा-तफरी मच गई. धमाके के झटकों से पूरी इमारत हिल गई, जिसके बाद वकील, जजों के स्टाफ और अन्य कर्मचारी घबराकर बिल्डिंग से बाहर भागने लगे.

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक, विस्फोट से कोर्ट नंबर 6 को गंभीर नुकसान पहुंचा है. धमाके से पहले न्यायमूर्ति अली बाकर नजफी और न्यायमूर्ति शाहजाद मलिक वहां सुनवाई कर रहे थे.

घायल हुए एसी मरम्मत के काम में लगे स्टाफ

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, अधिकांश घायल कर्मचारी एसी प्लांट के पास मरम्मत के काम में लगे हुए थे. उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है. बताया गया है कि बेसमेंट में स्थित कैफेटेरिया केवल सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों के लिए आरक्षित है.

दो की हालत गंभीर

सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए इस्लामाबाद के आईजीपी अली नासिर रिजवी ने बताया कि कैंटीन में पिछले कई दिनों से गैस लीक हो रही थी. उन्होंने कहा कि विस्फोट एसी की मरम्मत के दौरान हुआ. उन्होंने कहा, 'विशेषज्ञों ने भी पुष्टि की है कि यह गैस विस्फोट था.'

पुलिस प्रमुख ने बताया कि 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से दो लोगों की हालत गंभीर है, जबकि एसी टेक्नीशियन गंभीर रूप से जल गया है.  उसके शरीर का लगभग 80% हिस्सा झुलस गया है.

