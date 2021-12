पाकिस्तान: ईशनिंदा के आरोप में श्रीलंकाई नागरिक को जला डाला, श्रीलंका ने दी ये प्रतिक्रिया

पाकिस्तान के सियालकोट में ईशनिंदा के आरोप में श्रीलंका के नागरिक की पीट-पीटकर हत्या से दुनिया सन्न है. श्रीलंका ने अब इस घटना पर गुस्सा, हैरानी, चिंता और दुख जताया है. श्रीलंका के कैबिनेट मंत्री नमल राजपक्षा ने कहा है कि दंगाई भीड़ की ये हरकत समझ से बाहर है. उन्होंने कहा है कि अगर चरमपंथियों पर नकेल नहीं कसी गई तो ऐसी घटना का शिकार कोई भी हो सकता है.

शुक्रवार को पाकिस्तान के सियालकोट से जब एक शख्स के जिंदा जलने की तस्वीरें आई तो दुनिया हैरतअंगेज रह गई. यहां पर श्रीलंका के प्रियंथा दियावड़ाना कुमारा एक कपड़े की फैक्ट्री में एक्सपोर्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे. इस शख्स पर फैक्ट्री के मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के नाम वाले पोस्टर फाड़ डाले थे. इसके बाद फैक्ट्री के मजदूरों ने उनपर हमला कर दिया. देखते ही देखते यहां भीड़ जमा हो गई और भड़काऊ नारेबाजी करने लगी.

हत्या के बाद जला दी लाश

भीड़ ने प्रियंथा दियावड़ाना को बेरहमी से पीटा. जब भीड़ के हमले में श्रीलंकाई मैनेजर की मौत हो गई तो दंगाइयों की भीड़ ने उनकी लाश को भी जला दिया. इस घटना के बाद खुद पाकिस्तान के कई जाने-माने शख्सियतों ने भी हैरानी जताई है.

यूं ही आजाद रहे तो कोई भी शिकार हो सकता है: श्रीलंका

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीलंका के युवा मामलों के मंत्री नमल राजपक्षा ने कहा, 'पाकिस्तान में चरमपंथी भीड़ द्वारा प्रियंता दियावदाना की निर्मम हत्या समझ से परे है. हालांकि मुझे पीएम इमरान के वादे पर भरोसा है जिन्होंने जिम्मेदार लोगों को न्याय के कठघरे में लाने का वादा किया है.'

The brutal murder of Priyantha Diyawadana by extremist mobs in Pakistan is incomprehensible. While I appreciate PM @ImranKhanPTI 's promise to bring those responsible to justice, we should be mindful that this could happen to anyone if extremist forces are allowed to act freely.

उन्होंने कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर चरमपंथी ताकतों को यूं ही आजाद छोड़ दिया गया और उन्हें अपनी मनमर्जी की करने की अनुमति दे दी गई तो यह किसी के साथ भी हो सकता है.

ये पाकिस्तान के लिए शर्म का दिन: इमरान

शुक्रवार को इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि सियालकोट में फैक्ट्री पर भीषण हमले और श्रीलंकाई मैनेजर को जिंदा जलाना पाकिस्तान के लिए शर्म का दिन है.

The horrific vigilante attack on factory in Sialkot & the burning alive of Sri Lankan manager is a day of shame for Pakistan. I am overseeing the investigations & let there be no mistake all those responsible will be punished with full severity of the law. Arrests are in progress