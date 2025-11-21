scorecardresearch
 

पाकिस्तान के पंजाब में बॉयलर फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, 15 लोगों की मौत, कई जख्मी

पंजाब के फैसलाबाद जिले में एक केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में भीषण विस्फोट हुआ है. इस धमाके में आसपास की बिल्डिंगे भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. दर्जनभर से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है.

पाकिस्तान के पंजाब में फैक्ट्री में लगी आग से 15 लोग मारे गए हैं (File Photo)
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को एक फैक्ट्री के बॉयलर में भीषण विस्फोट हो गया. एक अधिकारी ने बताया कि हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं.

यह हादसा सुबह पंजाब के फैसलाबाद जिले में हुआ, जो लाहौर से लगभग 130 किमी दूर है. फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने बताया कि मलिकपुर इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर में जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे आसपास की इमारतें भी ढह गईं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, उन्होंने कहा, 'अब तक रेस्क्यू टीमों ने मलबे से 15 शव बरामद कर लिए हैं और सात घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है.'

बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

अनवर ने बताया कि आशंका है कि और लोग मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं. रेस्क्यू टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हैं और पूरा जिला प्रशासन बचाव कार्य में लगा हुआ है.

एक बयान में पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉ. उस्मान अनवर ने निर्देश दिया कि रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड और सभी संबंधित एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया जाए.

पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने केमिकल फैक्ट्री में हुए बॉयलर विस्फोट में जिंदगियों के नुकसान पर गहरा दुख जताया है. मरियम नवाज ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और फैसलाबाद कमिश्नर से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. 

---- समाप्त ----
