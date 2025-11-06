scorecardresearch
 

पाकिस्तानी PM शहबाज का करीबी मंत्री आतंकी हाफिज सईद की शरण में, पलक-पांवड़े बिछाकर हुआ स्वागत

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस साल मई में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं. इस बीच पीएमएमएल पाकिस्तान की शहबाज सरकार के कार्यकाल में पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है.

शहबाज शरीफ के करीबी मंत्री ने हाफिज सईद की पार्टी के दफ्तर का दौरा किया. (Photo: Reuters)
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी मंत्री इन दिनों चर्चा में हैं. चर्चा में रहने की वजह है कि उन्होंने हाल ही में आतंकी हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा (JDU) की पॉलिटिकल इकाई के ऑफिस का दौरा किया.

शहबाज शरीफ के करीबी तलाल चौधरी पंजाब में हाफिज सईद के जमात-उद-दावा की राजनीतिक इकाई पाकिस्तान मरकजी मुस्लिग लीग के ऑफिस पहुंचे और यहां उनके नेताओं से मुलाकात की.

केंद्रीय गृहराज्य मंत्री तलाल चौधरी ने लाहौर से करीब 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ऑफिस का दौरा किया, जहां पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया. तलाल के इस दौरे को शहबाज शरीफ सरकार द्वारा हाफिज सईद की राजनीतिक संस्था को दिए जा रहे आधिकारिक संरक्षण के रूप में देखा जा रहा है.

बता दें कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में है. उसे टेरर फंडिंग के कई मामलों में दोषी ठहराया गया है.

इस दौरे के दौरान पीएमएमल ने जारी बयान में कहा कि तलाल चौधरी ने पार्टी के नेतृत्व के साथ विस्तृत बैठक की. बयान में कहा गया कि इस चर्चा का केंद्र मौजूदा राजनीतिक स्थिति और मुख्य राष्ट्रीय मुद्दे हैं. दोनों पक्षों ने राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक अस्थिरता और देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर दिया.

बता दें कि हाल के वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी केंद्रीय मंत्री ने हाफिज सईद के ऑफिस का दौरा किया है. इससे पहले पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने कसूर जिले में पीएमएमएल की रैली में हिस्सा लिया था और हाफिज सईद की तारीफ की थी.

