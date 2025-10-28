पाकिस्तान के खैबर में सुरक्षाकर्मियों पर बड़ा हमला, 3 की मौत, 15 जवान लापता

आज सुबह पाकिस्तान के खैबर जिले के अकाखेल इलाके में आतंकियों ने सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाते हुए बड़ा हमले को अंजाम दिया है. इस हमले में तीन सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने और अन्य पांच जवानों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है. साथ ही 15 सुरक्षाकर्मी लापता हो गए हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने आज सुबह करीब 6 बजे अकाखेल क्षेत्र में सुरक्षा चौकी पर अचानक हमला बोल दिया. हमलावरों ने आरपीजी, ग्रेनेड और ऑटोमैटिक हथियारों का इस्तेमाल किया. इस हमले में हमले में तीन सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने और अन्य पांच जवानों के घायल हो गए हैं.

सूत्रों ने ये भी बताया कि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने कई आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन तीन जवानों की भी मौत हो गई और पांच जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

सूत्रों ने बताया कि हमले के बाद 15 सुरक्षाकर्मी लापता हो गए हैं. आशंका है कि आतंकवादियों ने उन्हें अगवा कर लिया हो. पाकिस्तानी सेना और फ्रंटियर कोर की टीमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अभी तक लापता जवानों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया है.

वहीं, सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ये हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का काम हो सकता है. अकाखेल क्षेत्र TTP का गढ़ माना जाता है. हाल के महीनों में खैबर और आसपास के इलाकों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं.

खैबर में बढ़ता आतंक

खैबर को पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है. अब तक यहां 2025 में अब तक 40 से अधिक हमले हो चुके हैं, जिनमें 200 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं और TTP ने कई चौकियों पर कब्जे कर लिया है.

