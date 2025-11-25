scorecardresearch
 

पाकिस्तान का धोखा, रात 12 बजे अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक, 9 बच्चों की मौत, तालिबान ने खाई बदले की कसम

पाकिस्तान-अफगानिस्तान एक बार फिर से जंग की कगार पर हैं. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सीजफायर तोड़ते हुए आधी रात को अफगानिस्तान के कई प्रांतों में हमला किया है. इस हमले में 9 बेगुनाह बच्चों की मौत हो गई है. तालिबान ने कहा है कि वह अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल अपने लोगों की रक्षा के लिए करेगा.

अफगानिस्तान पर हमलाकर PAK ने सीजफायर तोड़ा है. (Photo: ITG)
पाकिस्तान ने शांति का झांसा देकर अफगानिस्तान के साथ एक बार फिर से धोखा किया है. पाकिस्तान ने 12 बजे रात के सन्नाटे में अफगानिस्तान के कई इलाकों में हमला किया है. पाकिस्तान के इस हमले में 10 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि कई लोग जख्मी हैं. अफगानिस्तान तालिबान ने इसे पाकिस्तान का धोखा कहा है और बदलने की कसम खाई है. तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सही समय आने पर मुकम्मल जवाब दिया जाएगा. 

अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, "कल रात करीब 12 बजे पाकिस्तानी हमलावर सेनाओं ने खोस्त के गुरबुज़ जिले के मुगुलगई इलाके में एक आम नागरिक के घर पर बमबारी की, जिसमें 9 बच्चे (पांच लड़के और 4 लड़कियां) की मौत हो गई और घर तबाह हो गया. कुनार और पक्तिका में भी हवाई हमले किए गए. जिसमें चार आम नागरिक घायल हो गए.”

पाकिस्तान में इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल सलाम ज़ईफ़ ने इन हमलों पर कहा कि यह पाकिस्तानी पक्ष की तरफ से भ्रष्टाचार और कायरता का काम है. ज़ईफ ने आगे कहा कि इस तरह की हरकतें दिखाती हैं कि पाकिस्तान में न तो शांति बनाने की इच्छा है और न ही काबिलियत.  उन्होंने खोस्त के गुरबुज़ ज़िले में मारे गए आम लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने देश में भी स्थिरता और सुरक्षा पक्का करने में नाकाम रहा है. 

तालिबान ने इन हमलों में मारे गए अफगानी बच्चों की तस्वीरें जारी की है. इन तस्वीरों को देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है. पाकिस्तानी हमले में मारे गए बच्चों के शव काफी वीभत्स है और घर तबाह हो गए हैं.

ये हमला उसी दिन हुआ जिस दिन फेडरल कांस्टेबुलरी हेडक्वार्टर पर एक जानलेवा आत्मघाती हमले में तीन पाकिस्तानी कमांडो गए और 12 घायल हो गए.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच 3 दौर की वार्ता हो चुकी है फेल

पाकिस्तान ने पहले भी रात के अंधेरे में ऐसे हमले किए हैं. इस दौरान भी कई अफगानी बच्चे मारे गए थे. बता दें कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच शांति बहाली की 3 कोशिशें फेल हो गई है. दोनों देशों के बीच शांति बहाली  के लिए कतर में एक और दो बार तुर्की में वार्ता हुई थी. लेकिन पाकिस्तान के रवैये की वजह से इस वार्ता में कोई प्रगति नहीं हो सकी. 

तालिबान ने खाई बदले की कसम

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पिछली रात पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स द्वारा पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों पर किए गए एयरस्ट्राइक अफ़गानिस्तान के एयरस्पेस का उल्लंघन थे और ये सभी इंटरनेशनल नियमों के खिलाफ हैं. 

तालिबान ने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री का ऐसा जुर्म न केवल कोई कामयाबी नहीं है, बल्कि एक बार फिर साबित करता है कि यह एक्शन गलत जानकारी पर आधारित था और हालात को बहुत खराब करने और पाकिस्तानी मिलिट्री शासन को बदनाम करने और नाकामी लाने के अलावा, इसका कोई और नतीजा नहीं है. 

अफ़गानिस्तान इस उल्लंघन और जुर्म की कड़ी निंदा करता है. 

तालिबान ने पाकिस्तान पर बदले की कसम खाते हुए कहा है कि वह यह एक बार फिर दोहराता है कि वह अपने एयरस्पेस और इलाके के इस्तेमाल और अपने लोगों की रक्षा को अपना जायज हक मानता है और इंशाल्लाह सही समय पर वह जरूरी जवाब देगा. यह मुश्किल नहीं है. 

TTP को बहाना बनाकर पाकिस्तान करता रहा है हमला

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल के दिनों में खूनी टकराहट देखी गई है. पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमला कर रहा है. 

पाकिस्तान ने मांग की है कि काबुल  सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए कार्रवाई करें, लेकिन अफ़गान तालिबान ने इस्लामाबाद के इन आरोपों से इनकार किया है कि आतंकवादियों को पाकिस्तान में हमले करने के लिए अफगान जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा रही है. इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान को कोई ऐसी गारंटी देने से इनकार करता रहा है. 
 

