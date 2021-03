पाकिस्तान के PM इमरान खान को कोरोना, दो दिन पहले लगवाई थी चीनी वैक्सीन

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना की चपेट में आ गए हैं. इमरान खान शनिवार (20 मार्च) को कोरोना पॉजिटिव पाए गए. प्रधानमंत्री के स्पेशल असिस्टेंट (स्वास्थ्य सेवा मामलों) फैजल सुल्तान ने इसकी जानकारी दी. इमरान खान वैक्सीन का एक डोज ले चुके थे.

बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना से संक्रमित हो गए हैं. फिलहाल वह होम आइसोलेशन में हैं. स्वास्थ्य सेवा मामले के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक फैजल सुल्तान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है. हाल ही में इमरान खान ने चाइनीज वैक्सीन Sinovac और Sinopharm की डोज ली थी. हालांकि, वैक्सीन लगवाने के बाद भी इमरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए.

PM Imran Khan has tested positive for Covid-19 and is self isolating at home