2200 रुपये की जो चीज खरीदी वह 75 करोड़ रुपये की निकली!

अमेरिका में एक शख्स को नीलामी में बिक रही पेंटिग (Artwork) बेहद पंसद आई. वह उसे 2200 रुपये में खरीदकर घर ले आया. शख्स इस बात से अंजान था कि जिस पेंटिग को बेहद कम दाम में खरीदकर लाया है वो पेंटिग बेशकीमती है.

लेकिन जब उसे पता चला कि 16वीं शताब्दी में बनी इस मास्टर पीस पेंटिंग (Expensive Panting) की कीमत एक दो नहीं बल्कि 75 करोड़ से भी अधिक हो सकती है, तो उसके होश उड़ गए. पेंटिंग अपनी कीमत से कई गुना ज्यादा कीमती निकली.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैसाच्युसेट्स (Massachusetts) के रहने वाले शख्स द्वारा 2020 रुपये में खरीदी गई एक पेंटिंग 75 करोड़ रुपये से भी अधिक में बिकने की उम्मीद है. विशेषज्ञों का मानना ​​​​है कि ये अप्रकाशित कलाकृति, जिसका शीर्षक 'The Virgin and Child with a Flower on a Grassy Bank' है, का निर्माण जर्मन ओल्ड मास्टर अल्ब्रेक्ट ड्यूरर (Albrecht Durer) ने 1503 में किया था.

महीन पेपर बनी है पेंटिंग

स्केच की जैसी यह पेंटिंग लेनिन के महीन पेपर बनाई गई है. व्यापक शोध के बाद इसके बारे में पता चला है. इसे अब ‘लंदन आर्ट गैलरी एग्न्यूज’ (London Art Gallery Agnews) बेचने जा रही है. इस पेंटिंग ने तब सुर्खियां बटोरी थी, जब 60 साल के एक व्यक्ति ने इसे 2016 में देखा और मैसाचुसेट्स में एक संपत्ति की बिक्री में मामूली कीमत देकर खरीद लिया.

विशेषज्ञों के अनुसार, ये पुनर्जागरण काल (15वीं शताब्दी) के जर्मन आर्टिस्ट का ओरिजनल आर्टवर्क है, जिसे अमेरिकी शख्स ने 2 हजार रुपये में खरीदा है. बोस्टन के आर्ट कलेक्टर क्लिफर्ड स्कोरर ने आर्टवर्क की स्टडी करने के बाद कहा कि इसकी कीमत 75 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है.