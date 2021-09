न्यूजीलैंड की PM से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्स को लेकर सवाल, जेसिंडा पहले चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए दिया ये जवाब

दुनिया के कई देश कोरोना महामारी में बुरी तरह प्रभावित हुए. ऐसे में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने इस वैश्विक महामारी को जिस अंदाज में डील किया, उससे उनके प्रशासन की काफी तारीफ हुई है. हाल ही में उन्होंने कोरोना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. यहां पूछे गए एक सवाल के दौरान उनके चेहरे के हाव-भाव ऐसे बदले कि वे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं.

रिपोर्टर ने पूछा ये सवाल

न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ डॉ. एश्ले ब्लूमफील्ड कोविड-19 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ कर रहे थे. इस दौरान उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि ऑकलैंड अस्पताल में एक मरीज और उनसे मिलने आए शख्स पर यौन संबंध रखने के आरोप लगे हैं. मौजूदा हालातों में क्या इसे हाई-रिस्क गतिविधि माना जा सकता है?

पीएम के एक्सप्रेशन हो रहे वायरल

इस सवाल को सुनने के बाद जेसिंडा के एक्सप्रेशन में काफी बदलाव देखने को मिला और वे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं. वहीं डॉक्टर ब्लूमफील्ड ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ये बेहद हाई-रिस्क गतिविधि हो सकती है. हालांकि मुझे इस घटना के बारे में अंदाजा नहीं है. इसके बाद पीएम अर्डर्न ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि कोरोना के हालातों को अगर दरकिनार कर भी दिया जाए, तो भी ऐसी कोई भी गतिविधि अस्पताल के विजिटिंग आवर्स में नहीं की जानी चाहिए.

PM Jacinda Ardern says sexual relations, regardless of Covid status, shouldn’t “generally be part of [hospital] visiting hours.” Ashley Bloomfield: “It’s a high risk activity, potentially.” pic.twitter.com/VeRVXg7QjU