कौन हैं रॉब जेटन? नीदरलैंड्स के नेता जो बन सकते हैं दुनिया के पहले गे प्रधानमंत्री

नीदरलैंड्स के राजनीति इतिहास में बड़ा बदलाव आने वाला है. डच सेंट्रिस्ट पार्टी D66 के 38 साल के नेता रॉब जेटन देश के पहले समलैंगिक (गे) और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. 29 अक्टूबर को हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी D66 ने शानदार जीत दर्ज की थी.

जीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रॉब जेटन ने कहा, “मैं बेहद खुश हूं कि हम इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बने हैं. यह D66 के लिए ऐतिहासिक परिणाम है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है.”

यह चुनाव बेहद कड़ा मुकाबला था, पर जेटन ने एंटी-इस्लाम नेता गीर्ट विल्डर्स को मात दी. विल्डर्स ने इस बार इमिग्रेशन के खिलाफ और कुरान पर प्रतिबंध की मांग जैसे मुद्दों पर प्रचार किया था, लेकिन उनकी लोकप्रियता पिछले साल की तुलना में काफी घट गई.

अंतिम परिणाम 3 नवंबर को घोषित किया जाएगा, जब विदेश में रहने वाले डच नागरिकों के वोट गिने जाएंगे.

सकारात्मक सोच से पॉपुलिस्ट लहर को हराया जा सकता है

सिर्फ दो साल पहले D66 पार्टी देश में पांचवें स्थान पर थी, लेकिन जेटन ने अपनी रणनीति और सकारात्मक सोच से पार्टी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा दिया.

उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के नारे “यस, वी कैन” से प्रेरित होकर अपना चुनावी स्लोगन रखा - ‘यह संभव है’.

उन्होंने गीर्ट विल्डर्स पर आरोप लगाया कि वे “समाज में नफरत और बंटवारा फैलाते हैं.” जेटन ने कहा, “हमने यूरोप और दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप अपने देश के लिए सकारात्मक संदेश लेकर चलें, तो पॉपुलिस्ट ताकतों को हराया जा सकता है.”

नीदरलैंड्स को फिर यूरोप के केंद्र में लाना चाहता हूं

जेटन ने कहा, “हमने एक बहुत सकारात्मक अभियान चलाया क्योंकि पिछले कुछ सालों से नीदरलैंड्स में बहुत नकारात्मकता फैल गई थी. अब वक्त है उस माहौल को बदलने का.”

उन्होंने आगे कहा, “मैं चाहता हूं कि नीदरलैंड्स फिर से यूरोप के केंद्र में आए, क्योंकि यूरोपीय सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं.”

रॉब जेटन की निजी ज़िंदगी

रॉब जेटन का जन्म उडेन नाम के शहर में हुआ था, जो नीदरलैंड्स के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में है. उन्होंने रैडबाउड यूनिवर्सिटी, नाइमेगन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की.

बचपन में उन्हें फुटबॉल और एथलेटिक्स का बहुत शौक था. उनके माता-पिता दोनों ही स्कूल शिक्षक थे. उन्होंने कहा, “मैं हमेशा चाहता था कि दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकूं.”

पहले वे स्पोर्ट्स या होटल-रेस्टोरेंट बिज़नेस में करियर बनाना चाहते थे. उन्होंने मज़ाक में कहा, “मैं किसी गर्म देश के बीच पर अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे दूसरी दिशा में ले लिया. हालांकि अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास नीदरलैंड्स की सबसे सुंदर नौकरी है.”

प्यार भी राजनीति जितना खूबसूरत

रॉब जेटन अर्जेंटीना के हॉकी खिलाड़ी निकोलस कीनन से सगाई कर चुके हैं. दोनों अगले साल स्पेन में शादी करने जा रहे हैं.

