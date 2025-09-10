scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Nepal Protest LIVE Updates: जेल फायरिंग में 5 की मौत, चितवन में चुनाव आयोग के दफ्तर में आगजनी, आर्मी ने पूरे नेपाल में लगाया कर्फ्यू

aajtak.in | 10 सितंबर 2025, 10:14 AM IST

नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बीच पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया. हिंसक झड़पों में 19 की मौत और कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई. हालात संभालने के लिए नेपाल आर्मी तैनात है. भारत-नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी किया गया है ताकि उपद्रवी तत्व भारत में हिंसा न फैला सकें. तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें इसी पेज पर...

नेपाल में बीते दो दिनों से Gen-Z बवाल कर रहे हैं. केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा है. अब सेना सुरक्षा संभाल रही है. नेपाल में बीते दो दिनों से Gen-Z बवाल कर रहे हैं. केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा है. अब सेना सुरक्षा संभाल रही है.

नेपाल इस समय गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों और सोशल मीडिया बैन पर हुए जनविरोधी आंदोलन के बाद इस्तीफा दे दिया. इन प्रदर्शनों में पुलिस कार्रवाई के दौरान कम से कम 19 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए.

हजारों प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों में घुस गए और कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आईं. जिला प्रशासन कार्यालय, चुनाव कार्यालय, अदालत और अन्य सरकारी भवन जलाए गए. स्थानीय राजनीतिक दलों के दफ्तर और सुपरमार्केट भी आग की चपेट में आ गए. हालात बिगड़ने पर नेपाल आर्मी को बड़े शहरों में तैनात किया गया है, जो जनता से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है.

उधर, नेपाल की हिंसा का असर भारत पर भी पड़ सकता है. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि उपद्रवी तत्व भारत-नेपाल सीमा से लगे उत्तर प्रदेश और बिहार के जिलों में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं. इसी को देखते हुए सशस्त्र सीमा बल, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस को सतर्क कर दिया गया है ताकि सीमा पार हिंसा का असर भारत में न फैल पाए.

आज तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए इसी पेज पर...

10:06 AM (17 मिनट पहले)

Nepal Protest: पूरे नेपाल में रात्रि कर्फ्यू लागू

Nuruddin

नेपाल में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. सेना ने ऐहतियाती कदम उठाते हुए पूरे देश में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. यह कर्फ्यू शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा.

नेपाल की सेना ने कर्फ्यू को लेकर एडवाइजरी जारी की है.
9:40 AM (43 मिनट पहले)

बांके जेल और सुधार गृह में सुरक्षाबलों ने की फायरिंग

Nuruddin

नेपाल के बांके जिले के नौबस्ता स्थित क्षेत्रीय जेल और किशोर सुधार गृह में हुई झड़प में पांच लोगों की मौत हो गई. झड़प के दौरान 585 कैदियों में से 149 और हिरासत में रखे गए 176 बंदियों में से 76 बंदी फरार हो गए.

स्थिति को काबू करने के लिए सशस्त्र पुलिस बल ने फायरिंग की. इस दौरान सात लोग घायल हुए जिन्हें भेरी अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान पांच की मौत हो गई. हालात बिगड़ने पर नेपाल सेना को बाजार क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है.

9:31 AM (51 मिनट पहले)

Gen-Z प्रोटेस्ट के बाद काठमांडू में पसरा सन्नाटा

Nuruddin

काठमांडू की ताजा तस्वीरें नेपाल की गंभीर स्थिति बयां कर रही हैं. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के एक दिन बाद राजधानी की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है. जगह-जगह इमारतें जली हुई हालत में दिखाई दे रही हैं. बीते दिनों हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं. प्रशासन लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है.

 

9:28 AM (55 मिनट पहले)

काठमांडू एयरपोर्ट शाम 6 बजे तक बंद

Nuruddin

नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा पूरी तरह बंद कर दिया गया है. एयरपोर्ट प्रबंधन ने जानकारी दी कि बुधवार शाम 6 बजे तक सभी उड़ानें रोक दी गई हैं. इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के साथ निजी हेलिकॉप्टर सेवाएं भी शामिल हैं. आगमन और प्रस्थान दोनों ही सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है. 

9:21 AM (एक घंटा पहले)

नए नेतृत्व और बदलाव की मांग तेज

Nuruddin

काठमांडू में प्रदर्शनकारी सुभाष ने कहा कि Gen-Z भ्रष्टाचार से मुक्ति और सख्त नियमन चाहता है. हमारा उद्देश्य बदलाव लाना है. हम केपी शर्मा ओली को सबक सिखाना चाहते थे लेकिन वह देश छोड़कर भाग गए. हमने नेताओं को घेरा और शेर बहादुर देउबा व उनकी पत्नी अर्जु देउबा के घर में आगजनी की.

सुभाष ने बताया कि अब हमारी मांग है कि राष्ट्रपति भवन के साथ बातचीत हो. आने वाले समय में यही तय होगा कि देश को नया नेतृत्व और नई व्यवस्था मिलेगी.

9:19 AM (एक घंटा पहले)

Gen-Z प्रतिनिधियों से आर्मी चीफ की मुलाकात

Nuruddin

नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सेना ने मध्यस्थता की पहल शुरू की है. मध्यरात्रि में आर्मी चीफ ने जेन जी प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी मांगों को विस्तार से सुना. सेना का उद्देश्य तनाव कम कर समाधान की दिशा में रास्ता निकालना है.

आज राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और जेन जी प्रतिनिधियों के बीच भी सेना की मध्यस्थता में वार्ता कराने की तैयारी की जा रही है. इस बैठक को नेपाल के राजनीतिक संकट से बाहर निकलने के लिए अहम माना जा रहा है.

9:18 AM (एक घंटा पहले)

काठमांडू एयरपोर्ट दोपहर 12 बजे तक बंद

Nuruddin

नेपाल की राजधानी काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा आज दोपहर 12 बजे तक बंद कर दिया गया है. प्रशासन ने यह फैसला सुरक्षा कारणों और हालात पर काबू पाने के लिए लिया है. अधिकारियों का कहना है कि हालात की समीक्षा के बाद ही एयरपोर्ट को खोलने का निर्णय लिया जाएगा.

9:17 AM (एक घंटा पहले)

चितवन में प्रशासनिक दफ्तरों में आगजनी

Nuruddin

नेपाल में विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहे हैं. चितवन जिले में प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन कार्यालय और निर्वाचन कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. इसके अलावा जिला अदालत, भूमि राजस्व कार्यालय और सरकारी वकील के दफ्तर में भी आग लगा दी गई जिससे कई अहम दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए.

भरतपुर नगर निगम और वार्ड कार्यालयों को भी निशाना बनाया गया. स्थानीय स्तर पर नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और माओवादी केंद्र के दफ्तरों में भी आगजनी हुई. वहीं भरतपुर के भाटभटेनी सुपरमार्केट में लगी आग बुधवार सुबह तक काबू में नहीं आ सकी.

