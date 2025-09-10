Nepal Protest LIVE Updates: जेल फायरिंग में 5 की मौत, चितवन में चुनाव आयोग के दफ्तर में आगजनी, आर्मी ने पूरे नेपाल में लगाया कर्फ्यू

नेपाल इस समय गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों और सोशल मीडिया बैन पर हुए जनविरोधी आंदोलन के बाद इस्तीफा दे दिया. इन प्रदर्शनों में पुलिस कार्रवाई के दौरान कम से कम 19 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए.

हजारों प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों में घुस गए और कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आईं. जिला प्रशासन कार्यालय, चुनाव कार्यालय, अदालत और अन्य सरकारी भवन जलाए गए. स्थानीय राजनीतिक दलों के दफ्तर और सुपरमार्केट भी आग की चपेट में आ गए. हालात बिगड़ने पर नेपाल आर्मी को बड़े शहरों में तैनात किया गया है, जो जनता से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है.

उधर, नेपाल की हिंसा का असर भारत पर भी पड़ सकता है. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि उपद्रवी तत्व भारत-नेपाल सीमा से लगे उत्तर प्रदेश और बिहार के जिलों में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं. इसी को देखते हुए सशस्त्र सीमा बल, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस को सतर्क कर दिया गया है ताकि सीमा पार हिंसा का असर भारत में न फैल पाए.

