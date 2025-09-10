Nepal Protest LIVE Updates: जेल फायरिंग में 5 की मौत, चितवन में चुनाव आयोग के दफ्तर में आगजनी, आर्मी ने पूरे नेपाल में लगाया कर्फ्यू

नेपाल इस समय गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों और सोशल मीडिया बैन पर हुए जनविरोधी आंदोलन के बाद इस्तीफा दे दिया. इन प्रदर्शनों में पुलिस कार्रवाई के दौरान कम से कम 19 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए.
हजारों प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों में घुस गए और कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आईं. जिला प्रशासन कार्यालय, चुनाव कार्यालय, अदालत और अन्य सरकारी भवन जलाए गए. स्थानीय राजनीतिक दलों के दफ्तर और सुपरमार्केट भी आग की चपेट में आ गए. हालात बिगड़ने पर नेपाल आर्मी को बड़े शहरों में तैनात किया गया है, जो जनता से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है.
नेपाल में Gen-Z के आंदलनों से जुड़ी और खबरें पढ़ने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं- नेपाल में युवाओं का बवाल
उधर, नेपाल की हिंसा का असर भारत पर भी पड़ सकता है. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि उपद्रवी तत्व भारत-नेपाल सीमा से लगे उत्तर प्रदेश और बिहार के जिलों में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं. इसी को देखते हुए सशस्त्र सीमा बल, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस को सतर्क कर दिया गया है ताकि सीमा पार हिंसा का असर भारत में न फैल पाए.
आज तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए इसी पेज पर...
नेपाल में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. सेना ने ऐहतियाती कदम उठाते हुए पूरे देश में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. यह कर्फ्यू शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा.
नेपाल के बांके जिले के नौबस्ता स्थित क्षेत्रीय जेल और किशोर सुधार गृह में हुई झड़प में पांच लोगों की मौत हो गई. झड़प के दौरान 585 कैदियों में से 149 और हिरासत में रखे गए 176 बंदियों में से 76 बंदी फरार हो गए.
स्थिति को काबू करने के लिए सशस्त्र पुलिस बल ने फायरिंग की. इस दौरान सात लोग घायल हुए जिन्हें भेरी अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान पांच की मौत हो गई. हालात बिगड़ने पर नेपाल सेना को बाजार क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है.
काठमांडू की ताजा तस्वीरें नेपाल की गंभीर स्थिति बयां कर रही हैं. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के एक दिन बाद राजधानी की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है. जगह-जगह इमारतें जली हुई हालत में दिखाई दे रही हैं. बीते दिनों हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं. प्रशासन लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है.
नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा पूरी तरह बंद कर दिया गया है. एयरपोर्ट प्रबंधन ने जानकारी दी कि बुधवार शाम 6 बजे तक सभी उड़ानें रोक दी गई हैं. इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के साथ निजी हेलिकॉप्टर सेवाएं भी शामिल हैं. आगमन और प्रस्थान दोनों ही सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है.
काठमांडू में प्रदर्शनकारी सुभाष ने कहा कि Gen-Z भ्रष्टाचार से मुक्ति और सख्त नियमन चाहता है. हमारा उद्देश्य बदलाव लाना है. हम केपी शर्मा ओली को सबक सिखाना चाहते थे लेकिन वह देश छोड़कर भाग गए. हमने नेताओं को घेरा और शेर बहादुर देउबा व उनकी पत्नी अर्जु देउबा के घर में आगजनी की.
सुभाष ने बताया कि अब हमारी मांग है कि राष्ट्रपति भवन के साथ बातचीत हो. आने वाले समय में यही तय होगा कि देश को नया नेतृत्व और नई व्यवस्था मिलेगी.
नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सेना ने मध्यस्थता की पहल शुरू की है. मध्यरात्रि में आर्मी चीफ ने जेन जी प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी मांगों को विस्तार से सुना. सेना का उद्देश्य तनाव कम कर समाधान की दिशा में रास्ता निकालना है.
आज राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और जेन जी प्रतिनिधियों के बीच भी सेना की मध्यस्थता में वार्ता कराने की तैयारी की जा रही है. इस बैठक को नेपाल के राजनीतिक संकट से बाहर निकलने के लिए अहम माना जा रहा है.
नेपाल की राजधानी काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा आज दोपहर 12 बजे तक बंद कर दिया गया है. प्रशासन ने यह फैसला सुरक्षा कारणों और हालात पर काबू पाने के लिए लिया है. अधिकारियों का कहना है कि हालात की समीक्षा के बाद ही एयरपोर्ट को खोलने का निर्णय लिया जाएगा.
नेपाल में विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहे हैं. चितवन जिले में प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन कार्यालय और निर्वाचन कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. इसके अलावा जिला अदालत, भूमि राजस्व कार्यालय और सरकारी वकील के दफ्तर में भी आग लगा दी गई जिससे कई अहम दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए.
भरतपुर नगर निगम और वार्ड कार्यालयों को भी निशाना बनाया गया. स्थानीय स्तर पर नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और माओवादी केंद्र के दफ्तरों में भी आगजनी हुई. वहीं भरतपुर के भाटभटेनी सुपरमार्केट में लगी आग बुधवार सुबह तक काबू में नहीं आ सकी.