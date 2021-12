Miss Universe 2021: हरनाज के मिस यूनिवर्स बनने पर इजरायल कनेक्शन को लेकर उठे सवाल, एक्सपर्ट ने की बोलती बंद

Miss Universe 2021: भारत की हरनाज कौर संधू (Harnaaz Kaur Sandhu) ने इजरायल के एलात में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स (Miss Universe 2021) का खिताब अपने नाम कर लिया है. 21 सालों बाद भारत की झोली में इस खिताब के आने से देशभर में खुशी की लहर है. हरनाज की जीत पर सबसे ज्यादा किसी देश की तरफ से बधाई संदेश मिल रहे हैं तो वो है इजरायल. ऐसा होने की एक वजह ये भी है कि मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता इजरायल में ही हुई है. जहां कुछ लोग इजरायल को भारत के लिए लकी बता रहे हैं तो कई लोग भारत के खाते में मिस यूनिवर्स का ताज आने को लेकर भारत-इजरायल की दोस्ती का कनेक्शन भी तलाश कर रहे हैं.

लीडेन विश्वविधालय (नीदरलैंड्स) में भारत-इजरायल संबंधों के जानकार एसोसिएट प्रोफेसर निकोलस ब्लारेल ने ट्वीट कर कहा है कि उनसे मिस यूनिवर्स में इजरायल कनेक्शन को लेकर काफी सवाल किए जा रहे हैं. उन्होंने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस जीत का भारत और इजरायल के बीच बेहतर रणनीतिक संबंधों से कोई लेना-देना है.

ब्लारेल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में लिखा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग मुझसे मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता के बारे में सवाल पूछेंगे. तो मैं बता दूं कि मुझे नहीं लगता भारत और इजरायल के बीच बेहतर रणनीतिक संबंधों का इस जीत से कोई लेना-देना है. ये एक संयोग हो सकता है.'

I never thought I would be getting some questions about the Miss Universe 2021 contest. To preempt more Qs, I do not believe improved strategic ties between India & Israel had anything to do with the result! Although, you know what they say about coincidences… https://t.co/u5T2EdvTsc