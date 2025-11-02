मेक्सिको के सुपरमार्केट में भीषण आग, कई बच्चों समेत 23 लोगों की मौत

मेक्सिको के सोनारा राज्य में भीषण आग ने त्योहारी खुशी को मातम में बदल दिया, जब हर्मोसिलो शहर के एक डिस्काउंट स्टोर में लगी आग से कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं.

यह हादसा उस वक्त हुआ जब देश भर में ‘डे ऑफ द डेड’ उत्सव मनाया जा रहा था. एक ऐसा पारंपरिक पर्व जिसमें परिवार अपने दिवंगत प्रियजनों को याद करते हैं. रंग-बिरंगे जुलूस और मोमबत्तियों के बीच यह हादसा उत्सव को त्रासदी में बदल गया.

सोनारा राज्य के अटॉर्नी जनरल गुस्तावो सालास ने बताया कि अधिकांश मौतें जहरीली गैसें सांस में लेने से हुईं, क्योंकि आग लगने के बाद धुआं तेजी से पूरे स्टोर में फैल गया. उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम ने शवों का परीक्षण शुरू कर दिया है.

बिजली खराबी की आशंका, विस्फोट की जांच जारी

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, धमाका या आग लगने की वजह संभावित इलेक्ट्रिकल फॉल्ट बताई जा रही है. हालांकि, शहर के दमकल प्रमुख ने कहा कि अभी यह जांच की जा रही है कि विस्फोट हुआ था या नहीं.

हर्मोसिलो नगरपालिका ने यह स्पष्ट किया है कि यह कोई आतंकी हमला नहीं था.

राज्यपाल ने दिए जांच के आदेश

सोनारा के गवर्नर अल्फोंसो दुराज़ो ने कहा, “मैंने हादसे की वजह पता लगाने के लिए एक पारदर्शी और विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. यह बेहद दुखद घटना है, खासकर क्योंकि मृतकों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं.”

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने जताया शोक

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने एक्स (X) पर पोस्ट कर कहा, “मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस भयावह हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है. सरकार की राहत टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं.”

राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने संवदनाएं व्यक्त कीं (Photo: X/@Claudiashein)

रेड क्रॉस और दमकलकर्मियों ने चलाया बचाव अभियान

सोनारा रेड क्रॉस के अनुसार, उनकी टीम के 40 सदस्य और 10 एम्बुलेंस बचाव कार्य में जुटे रहे. छह बार अस्पताल तक घायलों को पहुंचाया गया. दमकल विभाग ने कहा कि आग पर अब काबू पा लिया गया है, लेकिन मलबे में फंसे लोगों की तलाश अभी जारी है.

