लंदन: मस्जिद के बाहर चाकू से एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे लोग, भीड़ में घुसी तेज रफ्तार कार

लंदन की रीजेंट्स पार्क मस्जिद के बाहर चाकूबाजी के दौरान एक कार भीड़ में घुस गई, जिससे कई लोग घायल हुए. घटना शनिवार दोपहर की है, जिसमें झगड़ा सड़क तक फैल गया और ट्रैफिक जाम हो गया. अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है.

लंदन में मस्जिद के बाहर लड़ रहे लोगों पर एक तेज रफ्तार कार चढ़ गई जिसमें कई लोगों के घायल होने की आशंका है. (Photo: X/@DaveAtherton20)
लंदन की रीजेंट्स पार्क मस्जिद के बाहर चाकूबाजी कर रहे कुछ लोगों के बीच एक कार घुस गई और कई लोगों को टक्कर मार दी. एक चौंकाने वाले वीडियो में दिख रहा है कि दिनदहाड़े कई लोग आपस में भिड़े हुए थे, कुछ के हाथों में हथियार भी थे, तभी अचानक एक कार भीड़ में घुस गई. 

हथियार लहरा रही भीड़ पर चढ़ी कार
 
यह घटना शनिवार दोपहर को हुई. वीडियो में यह भी नजर आता है कि झगड़ा सड़क पर फैल गया और दो बस लेन तक जाम हो गईं. वहीं, तमाशबीन लोग यह सब देखते रहे जबकि झगड़ालू एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे, घूंसे मार रहे थे और चाकुओं जैसे हथियार लहरा रहे थे.

इसी दौरान अचानक एक काली कार ट्रैफिक की लेन से होते हुए सीधा भीड़ में घुस गई. यह नजारा देख मौके पर मौजूद लोग डर गए और चिल्लाने लगे. अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है.

पिछले साल से 19 प्रतिशत घटे चाकूबाजी के मामले

पिछले महीने लंदन के मेयर सर सादिक खान ने दावा किया था कि आंकड़ों के अनुसार इस साल अप्रैल से जून के बीच लंदन में चाकूबाजी की घटनाओं में 19 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 2024 की इसी अवधि की तुलना में कम है. हालांकि, जुलाई के अंत में वेस्टमिंस्टर सिटी काउंसलर लैला कनिंघम ने सादिक खान को राजधानी में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर घेरा और उन पर सवाल उठाए.

