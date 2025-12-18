scorecardresearch
 
जब लंदन में मिले दो भगोड़े! ललित मोदी ने विजय माल्या के लिए रखी आलीशान प्री-बर्थडे पार्टी, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

ललित मोदी ने लंदन में अपने आवास पर फरार कारोबारी विजय माल्या के लिए एक आलीशान प्री-बर्थडे पार्टी आयोजित की. इस कार्यक्रम में कई नामी हस्तियां शामिल हुईं और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. ललित मोदी ने इसे अपने दोस्त का जश्न बताया. वहीं, सोशल मीडिया पर दोनों की ट्रोलिंग हुई.

लंदन में ललित मोदी के घर विजय माल्या की प्री-बर्थडे पार्टी की वायरल तस्वीरें (Photo: X/@jim_rydell)
लंदन में ललित मोदी के घर विजय माल्या की प्री-बर्थडे पार्टी की वायरल तस्वीरें (Photo: X/@jim_rydell)

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने लंदन में भगोड़ा व्यवसायी विजय माल्या के लिए एक ग्लैमरस प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन का आयोजन किया. यह पार्टी बेलग्रेव स्क्वायर स्थित ललित मोदी के आलीशान आवास पर हुई, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हुए. इस खास मौके पर बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ, अभिनेता इदरीस एल्बा और फेशन डिजाइनर मनोविराज खोसला जैसे सेलिब्रिटीज मौजूद थे.

पार्टी की तस्वीरों में किरण मजूमदार-शॉ को मनोविराज खोसला के साथ पोज़ देते और इदरीस एल्बा के साथ बातचीत करते देखा जा सकता है. मशहूर फोटोग्राफर जिम राइडेल ने भी इस आयोजन की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कीं और ललित मोदी को विजय माल्या के लिए "एक शानदार प्री-70वें जन्मदिन की पार्टी" आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया.

ललित मोदी ने भी अपनी पोस्ट में पार्टी में आए सभी मेहमानों को धन्यवाद दिया और विजय माल्या को अपना दोस्त बताते हुए उनकी तारीफ की. इस पार्टी का निमंत्रण कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें माल्या को "किंग ऑफ गुड टाइम्स" कहा गया और एक कार्टून चित्र भी था.

हालांकि, इस आलीशान पार्टी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा. कई यूजर्स ने दोनों मोदी और माल्या को निशाना बनाते हुए कहा कि ये लोग सालों तक भारतीय अधिकारियों से बचते हुए इतना आनंद कैसे मना सकते हैं. कुछ ने मजाकिया टिप्पणियों के साथ केंद्र सरकार पर भी तंज कसा.

यह भी पढ़ें: माल्या-नीरव जैसे भगोड़ों को रखने के लिए तिहाड़ जेल तैयार... भारत ने ब्रिटिश एजेंसी को दिया सिक्योरिटी का भरोसा

विजय माल्या मार्च 2016 में भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे, जहां वे बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं. वहीं लालित मोदी 2010 में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद भारत छोड़ चुके हैं.

यह पार्टी फिर से इन दोनों विवादास्पद हस्तियों को सुर्खियों में ला दी है, जहां सरकार और जनता के बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि वे अपनी आज़ादी की जश्न मनाते हुए भारत की न्याय व्यवस्था का अपमान कैसे कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
