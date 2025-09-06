scorecardresearch
 

Feedback

माल्या-नीरव जैसे भगोड़ों को रखने के लिए तिहाड़ जेल तैयार... भारत ने ब्रिटिश एजेंसी को दिया सिक्योरिटी का भरोसा

ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) की टीम ने दिल्ली की तिहाड़ जेल का दौरा किया. इस दौरे का उद्देश्य भगोड़े आर्थिक अपराधियों जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामलों में ब्रिटेन की अदालतों को यह भरोसा दिलाना था कि उन्हें भारत में सुरक्षित और बेहतर माहौल मिलेगा. टीम ने जेल की सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया.

Advertisement
X
विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्ण का रिक्वेस्ट कई बार खारिज किया जा चुका है. (File Photo)
विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्ण का रिक्वेस्ट कई बार खारिज किया जा चुका है. (File Photo)

भारत से भागे आर्थिक अपराधियों और फरारों को वापस लाने की कोशिशों को तेज करते हुए ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) की टीम ने हाल ही में तिहाड़ जेल का दौरा किया. जानकारी के मुताबिक, यह दौरा जुलाई में हुआ था, जिसमें ब्रिटेन से आए पांच मेंबर्स शामिल थे.

इस दौरे का मकसद ब्रिटेन की अदालतों को यह दिखाना था कि भारत में प्रत्यर्पित किए गए आरोपियों को तिहाड़ जेल में सुरक्षित और बेहतर माहौल मिलेगा.

यह भी पढ़ें: Rolls-Royce, Maybach, विंटेज कारें... विजय माल्या के पास कितनी लग्जरी गाड़ियां थीं? किया खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

Engineer Rashid assault
तिहाड़ में सांसद इंजीनियर राशिद से किन्नरों ने की मारपीट, पार्टी बोली- हत्या की साजिश 
सांकेतिक तस्वीर
तिहाड़ जेल में नाले की सफाई करते हुए दो कैदियों की मौत, 3 अफसर सस्पेंड 
MHA prison reforms 2025 radicalisation in Indian jails
जेलों में बढ़ते कट्टरपंथ पर गृह मंत्रालय सख्त, राज्यों को भेजा डी-रेडिकलाइजेशन प्लान 
Serial Killer Doctor Death Devender Sharma
7 बार उम्रकैद, 1 बार फांसी और 50 से ज्यादा कत्ल... सीरियल किलर की खौफनाक कहानी 
Tahawwur Rana
Tahawwur Rana को कहां रखा गया है? 

दरअसल, हाल ही में ब्रिटेन की अदालतों ने तिहाड़ की स्थिति को लेकर कई मामलों में भारत की प्रत्यर्पण याचिकाएं खारिज कर दी थीं. इसी वजह से भारत सरकार ने ब्रिटेन को आश्वासन दिया कि किसी भी आरोपी के साथ जेल में न तो मारपीट होगी और न ही गैरकानूनी पूछताछ की जाएगी.

जेल की सुविधाओं का निरीक्षण

CPS की टीम ने तिहाड़ की हाई-सिक्योरिटी वार्ड का निरीक्षण किया और वहां मौजूद कैदियों से बातचीत भी की. अधिकारियों ने टीम को भरोसा दिलाया कि अगर जरूरत पड़ी तो जेल परिसर में एक खास "एन्क्लेव" बनाया जाएगा, जहां विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे हाई-प्रोफाइल आरोपी सुरक्षित रह सकें.

Advertisement

यह भी पढ़ें: विजय माल्या ने RCB को दी बधाई तो लोग मांगने लगे पैसा, बोले- माल किधर है...

प्रत्यर्पण मामलों में अहम कदम

भारत के अभी तक 178 प्रत्यर्पण अनुरोध विदेशों में लंबित हैं, जिनमें से करीब 20 अकेले ब्रिटेन में फंसे हैं. इनमें विजय माल्या, नीरव मोदी, हथियार कारोबारी संजय भंडारी और कई खालिस्तानी नेताओं के नाम शामिल हैं. भारत सरकार इन मामलों को लेकर लगातार ब्रिटेन के साथ कोऑर्डिनेशन में है.

भारत ने दिया भरोसा

इस पूरे प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन की अदालतों को यह विश्वास दिलाना है कि भारत प्रत्यर्पित आरोपियों को मानवाधिकारों के अनुरूप सुविधाएं देगा. सरकार ने साफ कहा है कि जेल में कैदियों के साथ किसी तरह का गैरकानूनी व्यवहार नहीं किया जाएगा.

विजय माल्या और नीरव मोदी पर क्या हैं आरोप?

विजय माल्या और नीरव मोदी पर भारत में धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश के आरोप हैं. दोनों बैंक लोन डिफॉल्ट मामलों से जुड़े हैं और आरोप सामने आने से पहले ही ब्रिटेन भाग गए. भारतीय अदालतों ने इन्हें "फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स" घोषित किया.

विजय माल्या का मामला किंगफिशर एयरलाइंस के पतन से जुड़ा है, जिसने भारतीय बैंकों से लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाया. जांच में आरोप लगे कि उन्होंने लोन की रकम दूसरी जगह खर्च की और वसूले गए सर्विस टैक्स का भी भुगतान नहीं किया. 2020 में ब्रिटेन की अदालत ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी, लेकिन वह अब तक एक गोपनीय कानूनी प्रक्रिया के चलते भारत नहीं लाए जा सके हैं.

Advertisement

नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले का मुख्य आरोपी है, जिसमें फर्जी LoU के ज़रिए लगभग 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. 2019 में लंदन में गिरफ्तारी के बाद 2021 में ब्रिटेन की अदालत ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी. हालांकि उसकी अपीलें लगातार खारिज होती रही हैं और मई 2024 तक वह ब्रिटेन की जेल में ही बंद है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement