इटली के मिलान में फिलिस्तीन के समर्थन में हुई रैली, 1 लाख लोग सड़कों पर उतरे... हाईवे ब्लॉक किया, पुलिस पर फेंकी बोतलें

इटली के शहर मिलान में शुक्रवार को लगभग 1 लाख लोग फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित रैली में शामिल हुए. रैली के दौरान तनाव तब बढ़ गया, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने शहर के हाईवे को ब्लॉक कर दिया और पुलिस पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए स्मोक बम का इस्तेमाल किया.

APTN की रिपोर्ट के मुताबिक, इटली के सबसे बड़े श्रमिक संघ CGIL ने शुक्रवार को कहा कि 2 मिलियन से अधिक लोग देश भर के 100 से अधिक शहरों में एक-दिन के सामान्य हड़ताल मार्च में शामिल हुए. ये हड़ताल ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के इंटरसेप्शन और उसके एक्टिविस्ट्स की गिरफ्तारी के विरोध में और गाज़ा के लोगों के समर्थन में आयोजित की गई थी.

