इजरायल के PM नफ्टाली बेनेट ने विदेश मंत्री जयशंकर के सामने कहा- वी लव इंडिया

इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्टाली बेनेट ने बुधवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात के दौरान भारत को बेहतरीन दोस्त करार दिया. इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश भारत से बहुत प्यार करता है और उसे एक अच्छे दोस्त की तरह देखता है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर इजरायल के पांच दिवसीय दौरे पर हैं. एस. जयशंकर ने बुधवार को इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्टाली बेनेट को भारत आने के लिए भी आमंत्रित किया.

इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्टाली बेनेट ने कहा, "मैं सभी इजरायलियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम भारत से प्यार करते हैं. हम भारत को अच्छे दोस्त के तौर पर देखते हैं और सभी क्षेत्रों में अपने रिश्ते का दायरा बढ़ाना चाहते हैं."

"We love India. We view India as a huge friend and we’re looking forward to expanding our relationship in all fields and all dimensions." 🇮🇱 🇮🇳 - Prime Minister Naftali Bennett during a meeting with Indian Minister of External Affairs @DrSJaishankar . pic.twitter.com/M5OFdDlLCO

बेनेट और जयशंकर की मुलाकात में इजरायल-भारत की दोस्ती, द्विपक्षीय और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के संबंध में चर्चा हुई. नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, एस. जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नफ्टाली बेनेट को भारत आने के लिए आमंत्रित किया. जयशंकर ने बेनेट से मुलाकात में कहा, भारत में भी इजरायल से रिश्ते को लेकर काफी मजबूत सेंटीमेंट्स हैं. दोनों देशों के रिश्ते बहुत ही अहम पड़ाव पर हैं क्योंकि अभी तक हमारे लिए सारी चीजें अच्छी गई हैं. अब हमारे सामने चुनौती होगी कि कैसे हम अपने रिश्ते को नई ऊंचाई तक पहुंचाएं.

Thank Prime Minister @naftalibennett for receiving me today. Conveyed the greetings of PM @narendramodi.



A warm and rich discussion on realizing the full potential of our strategic partnership. PM Bennett’s purposeful and focused approach to it was deeply encouraging. pic.twitter.com/5Hz0mT42z9