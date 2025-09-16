'ये बाइडेन प्रशासन की भारी चूक...', टेक्सास में भारतीय शख्स का सिर कलम किए जाने पर अमेरिकी गृह सुरक्षा की तीखी प्रतिक्रिया

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने सोमवार को टेक्सास में भारतीय नागरिक चंद्र नागमल्लिया की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि अगर बाइडेन प्रशासन ने आपराधिक अवैध विदेशी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज को रिहा नहीं किया होता, तो इसे पूरी तरह से रोका जा सकता था.

सोशल मीडिया पोस्ट में, डीएचएस ने कहा कि क्यूबा के नागरिक, जिसने टेक्सास के एक मोटल में नागमल्लिया की पत्नी और बच्चे के सामने उसका सिर काट दिया, उसे अमेरिका में कभी नहीं रहना चाहिए था.

डीएचएस ने कहा, "इस राक्षस ने एक शख्स का उसकी पत्नी और बच्चे के सामने सिर काट दिया और पीड़ित के सिर को ज़मीन पर पटक दिया. इस वीभत्स, बर्बर हत्या को पूरी तरह से रोका जा सकता था."

डिपार्टमेंट ने कहा कि क्यूबा ने पहले कोबोस-मार्टिनेज को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण बाइडेन प्रशासन के तहत उन्हें रिहा करना पड़ा. डीएचएस के बयान में कहा गया है, "राष्ट्रपति ट्रंप और सचिव नोएम अब बर्बर अपराधियों को अमेरिका में अनिश्चित काल तक रहने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. अगर आप अवैध रूप से हमारे देश में आते हैं, तो आपको सीईसीओटी या कहीं और भेजा जा सकता है."

अवैध प्रवासियों के प्रति नरम रुख अपनाने का समय खत्म: ट्रंप

इससे पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें चंद्रा नागमल्लैया की हत्या की 'भयानक रिपोर्ट्स' की जानकारी है, जिन्हें उन्होंने डलास में एक सम्मानित व्यक्ति बताया था.

सोशल मीडिया पोस्ट में कड़े शब्दों में दिए गए एक बयान में, ट्रंप ने कहा, "नागमल्लैया का 'क्रूरतापूर्वक सिर कलम' किया गया. क्यूबा से आए एक अवैध विदेशी ने ऐसा किया, जिसे हमारे देश में कभी नहीं होना चाहिए था."

ट्रंप ने कहा, "इस शख्स को अयोग्य जो बाइडेन के शासनकाल में हमारे देश में वापस छोड़ दिया गया क्योंकि क्यूबा ऐसे बदमाश शख्स को अपने देश में नहीं चाहता था."

राष्ट्रपति ने कसम खाई कि हिरासत में लिए गए कोबोस-मार्टिनेज पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर का मुकदमा चलाया जाएगा. ट्रंप ने आगे कहा, "मेरे शासन में अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी बरतने का वक्त खत्म हो गया है."

भारतीय शख्स का सिर कलम...

यह हमला बुधवार को डलास के डाउनटाउन सूट्स मोटल में हुआ, जहां पीड़ित चंद्रा नागमल्लैया (50) और क्यूबाई हत्या के आरोपी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज (37) काम करते थे. दोनों के बीच एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर बहस हुई थी.

बुधवार शाम डलास पुलिस द्वारा जारी गिरफ्तारी हलफनामे के मुताबिक, कोबोस-मार्टिनेज अपनी एक महिला सहकर्मी के साथ एक कमरे की सफाई कर रहे थे, जब नागमल्लैया ने उनसे टूटी हुई मशीन का इस्तेमाल न करने के लिए कहा.

कोबोस-मार्टिनेज कथित तौर पर पीड़ित पर इसलिए नाराज़ हो गया क्योंकि पीड़ित ने अपने सहकर्मी से सीधे बात करने के बजाय उसकी बात का अनुवाद करने को कहा. हलफ़नामे में कहा गया है, "वीडियो में दिख रहा है कि संदिग्ध इसके बाद मोटल के कमरे से बाहर निकला और अपने पास से एक चाकू निकालकर शिकायतकर्ता पर बार-बार वार करना शुरू कर दिया."

लोगों के द्वारा हमले को रोकने की कोशिशें किए जाने के बावजूद, कोबोस-मार्टिनेज ने पीड़ित पर तब तक लगातार वार किया, जब तक उसका सिर धड़ से अलग नहीं हो गया. एक वीडियो में आरोपी को कटा हुआ सिर उठाकर कूड़ेदान में ले जाते हुए नजर आया. जैसे ही वह खून से लथपथ कूड़ेदान वाले इलाके से बाहर निकला, उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

