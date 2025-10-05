अमेरिका से फिर बुरी खबर, सड़क हादसे में भारतीय नागरिक की मौत

अमेरिका में हैदराबाद के 25 साल के युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. मृतक की पहचान शेराज महताब मोहम्मद के रूप में की गई है.

मृतक युवक हैदराबाद के चंचलगुड़ा इलाके का रहने वाला था. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना शिकागो के इवानस्टोन में हुई. शेराज बेहतर अवसरों की तलाश में हाल ही में शिकागो आया था. उसके परिवार को इस घटना की जानकारी दे दी गई है. उसके शव को भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

बता दें कि यह बीते 48 घंटों में अमेरिका में हैदराबाद के किसी शख्स के साथ हुई इस तरह की दूसरी घटना है. इससे पहले टेक्सास के गैस स्टेशन में काम करने वाले हैदराबाद के युवक चंद्रशेखर पोल की हत्या कर दी गई थी. वह गैस स्टेशन पर पार्ट टाइम काम करता था. तेलंगाना के पूर्व मंत्री और बीआरस विधायक हरीश राव ने इस घटना की जानकारी दी थी. चंद्रशेखर के पास डेंटल सर्जरी में बैचलर डिग्री थी. वह उच्च शिक्षा के लिए हैदराबाद से अमेरिका गया था.

इससे पहले अमेरिका के डलास में भारतीय मूल के शख्स चंद्रमौली नागमल्लैया की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. ये घटना डाउनटाउन सूट्स मोटल में हुई थी. पुलिस ने हमलावर की पहचान योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज के रूप में की थी.

जानकारी के मुताबिक चंद्रमौली नागमल्लैया उस समय मोटल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ थे, जब उन्होंने योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज और उसकी महिला सहयोगी से कहा कि वे खराब वॉशिंग मशीन का उपयोग न करें. पुलिस ने बताया कि योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि नागमल्लैया ने अपनी बात महिला सहयोगी के माध्यम से कही थी.

