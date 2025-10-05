scorecardresearch
 

Feedback

अमेरिका से फिर बुरी खबर, सड़क हादसे में भारतीय नागरिक की मौत

अमेरिका में भारतीय छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा चिंता का विषय है. बीते कुछ साल में अमेरिका में भारतीयों पर हमले बढ़े हैं, जिन्होंने चिंता बढ़ा दी है.

Advertisement
X
अमेरिका में भाऱतीय नागरिक की सड़क हादसे में मौत (Photo: PTI)
अमेरिका में भाऱतीय नागरिक की सड़क हादसे में मौत (Photo: PTI)

अमेरिका में हैदराबाद के 25 साल के युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. मृतक की पहचान शेराज महताब मोहम्मद के रूप में की गई है. 

मृतक युवक हैदराबाद के चंचलगुड़ा इलाके का रहने वाला था. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना शिकागो के इवानस्टोन में हुई. शेराज बेहतर अवसरों की तलाश में हाल ही में शिकागो आया था. उसके परिवार को इस घटना की जानकारी दे दी गई है. उसके शव को भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

बता दें कि यह बीते 48 घंटों में अमेरिका में हैदराबाद के किसी शख्स के साथ हुई इस तरह की दूसरी घटना है. इससे पहले टेक्सास के गैस स्टेशन में काम करने वाले हैदराबाद के युवक चंद्रशेखर पोल की हत्या कर दी गई थी. वह गैस स्टेशन पर पार्ट टाइम काम करता था. तेलंगाना के पूर्व मंत्री और बीआरस विधायक हरीश राव ने इस घटना की जानकारी दी थी. चंद्रशेखर के पास डेंटल सर्जरी में बैचलर डिग्री थी. वह उच्च शिक्षा के लिए हैदराबाद से अमेरिका गया था. 

सम्बंधित ख़बरें

विदेश मंत्री जयशंकर ने चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को किया संबोधित (Photo: PTI)
'अब कॉन्टैक्टलेस वॉर का समय है', बोले जयशंकर, टैरिफ विवाद पर कहा- जल्द होगा समाधान 
The United States attacked a drug traffickers boat, killing 4.
अमेरिका ने ड्रग तस्करों की नाव पर किया हमला, 4 ढेर 
skin cells to eggs for sperms
Skin Cells से इंसानी अंडे बनाने में सफलता, जानें... 
russia ukraine war
अमेरिका देगा यूक्रेन को रूसी ठिकानों की जानकारी, देखें US टॉप 10 
Bulletin: Trumps stern message to Hamas, decision on Gaza peace plan.
ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम, गाजा पीस प्लान पर देरी बर्दाश्त नहीं! 
Advertisement

इससे पहले अमेरिका के डलास में भारतीय मूल के शख्स चंद्रमौली नागमल्लैया की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. ये घटना डाउनटाउन सूट्स मोटल में हुई थी. पुलिस ने हमलावर की पहचान योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज के रूप में की थी. 

जानकारी के मुताबिक चंद्रमौली नागमल्लैया उस समय मोटल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ थे, जब उन्होंने योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज और उसकी महिला सहयोगी से कहा कि वे खराब वॉशिंग मशीन का उपयोग न करें. पुलिस ने बताया कि योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि नागमल्लैया ने अपनी बात महिला सहयोगी के माध्यम से कही थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement