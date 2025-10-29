scorecardresearch
 

जमैका में तबाही मचाने पहुंचा कैटेगरी-5 का तूफान 'मेलिसा', PM ने कहा- देश को झेलनी होगी ऐतिहासिक आपदा

जमैका में कैटेगरी-5 हरीकेन 'मेलिसा' ने मंगलवार को भारी तबाही मचाई, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़, तेज हवाओं और समुद्री लहरों ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने इसे "ऐतिहासिक आपदा" बताया और देशभर में आपातकाल घोषित कर दिया गया है.

चक्रवात मेलिसा से जमैका में भारी तबाही हुई. (Photo- Reuters)
चक्रवात मेलिसा से जमैका में भारी तबाही हुई. (Photo- Reuters)

जमैका में तूफान 'मेलिसा' ने मंगलवार को तट से टकराते ही भारी तबाही मचा दी. कैरेबियाई सागर में बना यह कैटेगरी-5 हरीकेन अब तक के सबसे ताकतवर तूफानों में से एक बताया जा रहा है. जब यह जमैका के न्यू होप इलाके के पास पहुंचा, तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार वाली हवाओं, मूसलाधार बारिश और समुद्र में ऊंची लहरों ने पूरे इलाके को झकझोर दिया.

कई तटीय कस्बों में पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे टूट गए और सैकड़ों घरों में पानी भर गया. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सबसे खराब स्थिति अभी बाकी है.

यह भी पढ़ें: समुद्र की गर्मी से तूफान हुए बेकाबू, 'मेलिसा' और 'मोंथा' से दोहरी चेतावनी

प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने देशवासियों को चेतावनी देते हुए कहा, "यह तूफान जमैका के लिए विनाशकारी साबित होगा. दुनिया में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कैटेगरी-5 तूफान का सामना बिना नुकसान के कर सके." उन्होंने कहा कि जमैका के दक्षिणी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जहां तेज हवाएं और भीषण बारिश जारी है. प्रधानमंत्री ने लोगों से घरों में रहने और प्रशासनिक निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है.

होलनेस ने कहा, "हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि स्थिति और न बिगड़े लेकिन यह एक ऐतिहासिक आपदा साबित हो सकती है."

आपातकाल घोषित, सभी एयरपोर्ट बंद

सरकार ने देश में राष्ट्रीय आपदा आपातकाल घोषित कर दिया है. सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, सार्वजनिक परिवहन सेवाएं निलंबित हैं, और किंग्सटन, सेंट एलिजाबेथ और क्लैरेंडन जैसे दक्षिणी जिलों में अनिवार्य निकासी आदेश जारी किए गए हैं. लगभग 800 से अधिक राहत शिविर सक्रिय कर दिए गए हैं, जहां लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है.

24 घंटों में बारिश और तेज हवाओं की तीव्रता और बढ़ने का खतरा

आपातकालीन टीमें लगातार तैयार हैं ताकि मौसम सामान्य होते ही बचाव अभियान शुरू किया जा सके. जमैका के मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 24 घंटों में बारिश और तेज हवाओं की तीव्रता और बढ़ सकती है.

प्रधानमंत्री होलनेस ने कहा कि देश "ऐतिहासिक पैमाने की आपदा" का सामना कर रहा है और लोगों से आग्रह किया कि वे चेतावनियों को हल्के में न लें. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक तूफान नहीं है - यह हमारी सहनशक्ति और एकजुटता की परीक्षा है."

