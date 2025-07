क्लब में बास गिटार बजाने वाला कैसे WWE का चेहरा बना... कहानी फ्लोरिडा की गलियों से निकले हल्क होगन की

WWE हॉल ऑफ फेम हल्क होगन (Hulk Hogan) का गुरुवार को निधन हो गया. वह 71 साल के थे. अमेरिका के जॉर्जिया में जन्मे और फ्लोरिडा की गलियों में पले-बढ़े हल्क ने रेसलिंग का पूरा रुख बदलकर रख दिया था. वह 70 के दशक के अंत मेंडब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़े, जो उस समय WWF हुआ करता था. वह उन स्टार्स में शामिल थे, जिन्हें एंटरटेनमेंट रेसलिंग को घर-घर पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है.

11 अगस्त 1953 को जॉर्जिया के ऑगस्टा में ट्रेरी जीन बोलेओ नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ. उनके जन्म के बाद उनका परिवार फ्लोरिडा आकर बस गया. बड़ी कद-काठी की वजह से उन्हें स्कूल के दिनों में बुलिंग का सामना करना पड़ा. उन्हें बचपन में बेसबॉल में विशेष रुचि थी.

वह युवावस्था में Bass गिटार बजाते थे. बेस गिटार में उनकी विशेष दिलचस्पी थी. उन्हें रॉक म्यूजिक का बहुत शौक था. उन्होंने जवानी के दिनों में अपना एक बैंड भी बनाया था, जिसके नाम Ruckus था. इस बैंड में वह बास गिटार बजाते थे. उनका बैंड फ्लोरिडा के छोटे-छोटे क्लबों और बार में परफॉर्म करते थे.

इस दौरान एक दिन रेसलर Brisco Brothers की नजर उन पर पड़ी. उन्होंने हल्क से कहा कि तुम्हारी बॉडी रेसलिंग के लिए बनी है और यहीं से रेसलिंग की दुनिया में उनकी एंट्री हुई.

1977 में ब्रिस्को ब्रदर्स ने उन्हें जापानी ट्रेनर हिरो मात्सुदा से ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था की. 1979 में उनका पहला प्रोफेशनल मैच हुआ. उनका शुरुआती रिंग नाम The Super Destroyer था. लेकिन एक टीवी शो में होस्ट ने उनसे कहा कि वह हल्क से भी बड़े हैं और यहीं से उनका नाम Hulk Hogan हो गया.

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में उनका डेब्यू 1979 में हुआ. लेकिन उन्हें ग्लोबल स्टारडम 1984 में मिला जब उन्होंने Hulkamania की शुरुआत की. रेसलिंग में पॉप कल्चर को लाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है. यह वह समय था, जब रेसलिंग की दुनिया तेजी से बदल रही थी. उनकी फैन फोलोइंग में बच्चों से लेकर बड़े और महिलाएं हर वर्ग के लोग थे. 1987 में उन्होंने WrestleMania 3 में Andre the Giant को बॉडी स्लैम किया था. यह पल रेसलिंग इतिहास का एक आइकॉनिक पल माना जाता है.

डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर सपोर्टर थे हल्क होगन

उन्होंने 2024 के रिपब्लिकन नेशनल कंवेंशन के दौरान राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा था कि Let Trumpmania run wild brother! … Let Trumpmania make America great again! उनका यह अंदाज WWE शैली जैसा था. इस दौरान उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में टीर्शट फाड़कर अंदर छपा ट्रंप का नाम दिखाया था. उनके निधन पर ट्रंप ने भी कहा कि हमने एक बेहतरीन दोस्त खो दिया है. वह स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और बड़े दिल वाला था.

