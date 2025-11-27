हांगकांग की मल्टीस्टोरी इमारतों में कैसे लगी इतनी भीषण आग, अब तक 55 की मौत, 279 लापता

हांगकांग में कई ऊंची इमारतों में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है और 279 लोग अभी भी लापता हैं. चीन की आधिकारिक मीडिया रिपोर्टों में गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई है. सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने हांगकांग पुलिस बल के हवाले से बताया कि बुधवार को वांग फुक कोर्ट में लगी आग में संदिग्ध हत्या के लिए तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एचकेएसएआर) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन ली ने कहा कि हांगकांग के इतिहास की सबसे भीषण आग में 279 लोग अभी भी लापता हैं. इस आग में कई ऊंची इमारतें शामिल थीं. हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 68 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 16 की हालत गंभीर है तथा 25 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

इस कारण लगी आग

पुलिस जांच से पता चला है कि इमारतों को ढकने वाले सुरक्षात्मक जाल, जलरोधी कैनवास और प्लास्टिक कपड़ा अग्निरोधी मानकों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने ये भी पाया कि आवासीय क्षेत्र में एक अप्रभावित इमारत में लिफ्ट लॉबी की खिड़कियों को सील करने के लिए पॉलीयूरेथेन फोम का उपयोग किया गया था और आग के तेजी से फैलने के संभावित कारण के रूप में ज्वलनशील पदार्थ की ओर इशारा किया गया.

पुलिस द्वारा गिरफ्तार तीनों व्यक्ति एक निर्माण कंपनी के अधिकारी थे जो इमारतों के नवीनीकरण के लिए इन सामग्रियों को लगाने के लिए जिम्मेदार थी. इसमें कहा गया है कि 52 से 68 वर्ष की आयु के संदिग्धों में कंपनी के दो निदेशक और एक परियोजना सलाहकार शामिल हैं जिनकी घोर लापरवाही के कारण भारी जनहानि हुई.

शी जिनपिंग ने दिए ये निर्देश

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार रात आवासीय इमारत में लगी भीषण आग पर शोक व्यक्त किया. साथ ही अधिकारियों को आग बुझाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया. उन्होंने तुरंत बचाव प्रयासों और हताहतों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी मांगी.

शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार शी ने सीपीसी केंद्रीय समिति के हांगकांग और मकाओ कार्य कार्यालय व संपर्क कार्यालय को आग बुझाने के लिए हरसंभव प्रयास करने, खोज और बचाव कार्य में पूरी मदद करने, घायलों का इलाज करने व पीड़ितों के परिवारों को सांत्वना देने में सरकार को सहयोग देने का निर्देश दिया.

