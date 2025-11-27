scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हांगकांग की मल्टीस्टोरी इमारतों में कैसे लगी इतनी भीषण आग, अब तक 55 की मौत, 279 लापता

हांगकांग के इतिहास की सबसे भीषण आग में मरने वालों का आंकड़ा 55 पहुंच गया है और 279 लोग अभी भी लापता हैं. इस आग में कई ऊंची इमारतें शामिल थीं. हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 68 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 16 की हालत गंभीर है तथा 25 की हालत गंभीर बताई जा रही है.  आग लगने की वजह जान‍िए.

Advertisement
X
हांगकांग में कई इमारतों में भीषण आग लग गई. (Photo- AP)
हांगकांग में कई इमारतों में भीषण आग लग गई. (Photo- AP)

हांगकांग में कई ऊंची इमारतों में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है और 279 लोग अभी भी लापता हैं. चीन की आधिकारिक मीडिया रिपोर्टों में गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई है. सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने हांगकांग पुलिस बल के हवाले से बताया कि बुधवार को वांग फुक कोर्ट में लगी आग में संदिग्ध हत्या के लिए तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एचकेएसएआर) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन ली ने कहा कि हांगकांग के इतिहास की सबसे भीषण आग में 279 लोग अभी भी लापता हैं. इस आग में कई ऊंची इमारतें शामिल थीं. हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 68 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 16 की हालत गंभीर है तथा 25 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

 इस कारण लगी आग 

सम्बंधित ख़बरें

Fire breaks out in Hong Kong Tapo district apartments causing 44 deaths
हॉन्ग कॉन्ग की बहुमंजिला इमारत में आग से भीषण तबाही 
hong kong fire
बांस का ढांचा, तेज हवा और धधक उठे 2000 घर, हॉन्ग कॉन्ग में ऐसी तबाही 
fire breaks out in 31 storey residential tower in hong kong tai po district
हॉन्ग कॉन्ग में रिहायशी टावरों में लगी आग हुई और विकराल, देखें तबाही 
Hong Kong Fire
44 मौतें, 300 लापता... हॉन्ग कॉन्ग की इमारतों में भीषण आग 
Cyber fraud
3 घंटे में 49 करोड़ रुपये की लूट, दुबई से चल रहा था ऐप हैकिंग ऑपरेशन, दो गिरफ्तार  

पुलिस जांच से पता चला है कि इमारतों को ढकने वाले सुरक्षात्मक जाल, जलरोधी कैनवास और प्लास्टिक कपड़ा अग्निरोधी मानकों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने ये भी पाया कि आवासीय क्षेत्र में एक अप्रभावित इमारत में लिफ्ट लॉबी की खिड़कियों को सील करने के लिए पॉलीयूरेथेन फोम का उपयोग किया गया था और आग के तेजी से फैलने के संभावित कारण के रूप में ज्वलनशील पदार्थ की ओर इशारा किया गया. 

Advertisement

पुलिस द्वारा गिरफ्तार तीनों व्यक्ति एक निर्माण कंपनी के अधिकारी थे जो इमारतों के नवीनीकरण के लिए इन सामग्रियों को लगाने के लिए जिम्मेदार थी. इसमें कहा गया है कि 52 से 68 वर्ष की आयु के संदिग्धों में कंपनी के दो निदेशक और एक परियोजना सलाहकार शामिल हैं जिनकी घोर लापरवाही के कारण भारी जनहानि हुई. 

शी जिनपिंग ने दिए ये निर्देश 

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार रात आवासीय इमारत में लगी भीषण आग पर शोक व्यक्त किया. साथ ही अधिकारियों को आग बुझाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया. उन्होंने तुरंत बचाव प्रयासों और हताहतों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी मांगी. 

शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार शी ने सीपीसी केंद्रीय समिति के हांगकांग और मकाओ कार्य कार्यालय व  संपर्क कार्यालय को आग बुझाने के लिए हरसंभव प्रयास करने, खोज और बचाव कार्य में पूरी मदद करने, घायलों का इलाज करने व पीड़ितों के परिवारों को सांत्वना देने में सरकार को सहयोग देने का निर्देश दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement